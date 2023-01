Assurance auto : Certains modèles Hyundai, Kia ne sont pas couverts

Progressive et State Farm, deux des plus grands assureurs automobiles américains, refusent de souscrire des polices dans certaines villes pour certains anciens modèles Hyundai et Kia qui ont été jugés trop faciles à voler, selon l’une des compagnies d’assurance et les médias.

Plusieurs rapports indiquent que les entreprises ont cessé d’offrir une assurance sur ces véhicules dans des villes telles que Denver, Colorado et St. Louis, Missouri. Les compagnies d’assurance n’ont pas indiqué à CNN quelles villes ou quels États étaient impliqués.

Le Highway Loss Data Institute a publié en septembre dernier des données sur les réclamations d’assurance qui ont confirmé ce que disaient divers comptes de médias sociaux : certains modèles Hyundai et Kia de 2015 à 2019 sont environ deux fois plus susceptibles d’être volés que d’autres véhicules du même âge, car beaucoup d’entre eux en manquent. de la technologie de base de prévention du vol de voiture incluse dans la plupart des autres véhicules au cours de ces années, selon le HLDI.

Plus précisément, ces VUS et voitures n’ont pas d’antidémarrage électronique, qui reposent sur une puce informatique dans la voiture et une autre dans la clé qui communiquent pour confirmer que la clé appartient vraiment à ce véhicule. Sans la bonne clé, un antidémarrage devrait faire exactement cela – empêcher la voiture de bouger.

Les antidémarrages étaient un équipement standard sur 96% des véhicules vendus pour les années modèles 2015-2019, selon le HLDI, mais seulement 26% des Hyundai et des Kia en avaient à ce moment-là. Les véhicules équipés de systèmes de démarrage à bouton-poussoir, plutôt que de s’appuyer sur des clés métalliques qui doivent être insérées et tournées, ont des dispositifs d’immobilisation, mais pas tous les modèles avec des allumages clé en main.

Le vol de ces véhicules est devenu une tendance des médias sociaux en 2021, selon HLDI, alors que les voleurs de voitures ont commencé à publier des vidéos de leurs vols et balades et même des vidéos expliquant comment voler les voitures. Dans le Wisconsin, où les crimes sont devenus courants pour la première fois, les réclamations pour vol de Hyundai et de Kia ont atteint plus de 30 fois les niveaux de 2019 en dollars.

“State Farm a temporairement cessé d’écrire de nouvelles affaires dans certains États pour certaines années de modèle et certains niveaux de finition des véhicules Hyundai et Kia, car les pertes liées au vol de ces véhicules ont considérablement augmenté”, a déclaré l’assureur dans un communiqué transmis à CNN. “Il s’agit d’un problème sérieux qui affecte nos clients et l’ensemble de l’industrie de l’assurance automobile.”

Un porte-parole de Progressive Insurance a été cité dans d’autres médias confirmant le changement, mais la société n’a encore fourni aucune déclaration à CNN.

Michael Barry, un porte-parole de l’Insurance Information Institute, a déclaré qu’il était très inhabituel pour les assureurs automobiles d’arrêter simplement de rédiger de nouvelles polices pour une marque ou un modèle de véhicule donné.

“Ils veulent généralement élargir leur part de marché en fonction de l’endroit où ils font des affaires”, a-t-il déclaré.

Hyundai et Kia fonctionnent comme des sociétés distinctes aux États-Unis, mais Hyundai Motor Group détient une participation importante dans Kia et divers modèles Hyundai et Kia partagent une grande partie de leur ingénierie.

Les immobilisateurs de moteur sont désormais de série sur tous les véhicules Kia, selon une déclaration du constructeur automobile et la société affirme avoir développé et testé un logiciel de sécurité pour les véhicules non équipés à l’origine d’un antidémarrage. Kia a déclaré avoir commencé à informer les propriétaires de la disponibilité de ce logiciel, qui est fourni gratuitement.

Hyundai a déclaré qu’il fournissait des antivols de volant gratuits à certains services de police du pays pour donner aux résidents locaux qui ont facilement volé des modèles Hyundai. Les concessionnaires Hyundai installent également des kits de sécurité gratuits pour les véhicules, a indiqué la société.