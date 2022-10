Associez-vous à votre médecin de l’hépatite C

Si vous avez l’hépatite C, vous avez probablement beaucoup de questions. L’un des plus importants pourrait être “Puis-je être guéri?” Grâce aux nouveaux médicaments, la réponse est probablement oui. Mais pour y arriver, vous devrez travailler en étroite collaboration avec votre médecin pendant un certain temps.

Construire une relation ouverte et honnête et poser des questions intelligentes sont les clés de votre succès.

Tout d’abord, rédigez la bonne équipe.

Demandez à votre médecin traitant s’il traite normalement les personnes atteintes d’hépatite C. Si la réponse est non, il vous dirigera probablement vers un spécialiste du foie (hépatologue), un spécialiste des maladies infectieuses ou les deux. Ces médecins traitent régulièrement les personnes atteintes du virus, connaissent les derniers médicaments et peuvent anticiper toute complication, explique Alexea Gaffney-Adams, MD, experte en maladies infectieuses à Smithtown, NY.