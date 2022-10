Associez strictement Tyler et Diane à l’air méconnaissable alors qu’ils se transforment pour Halloween

STRICTLY’S Tyler West et Dianne Buswell semblaient méconnaissables alors qu’ils se transformaient en personnages de la famille Addams pour Halloween.

Le couple, qui danse ensemble dans la série de cette année du concours de danse de la BBC, s’est habillé pour assister à la KISS Haunted House Party à l’OVO Arena Wembley ce soir.

Strictly stars Tyler West et Dianne Buswell sont totalement différentes dans les costumes d'Halloween de la famille Addams

Ils se sont déguisés en Gomez et Morticia de la famille Addams

Tyler, 26 ans, est allé en tant que Gomez Addams de la famille Addams.

Il avait l’air pimpant dans un costume à fines rayures, une chemise blanche et une cravate noire.

Pour compléter le look, il avait une moustache dessinée sur son visage et une fausse main – pour représenter le personnage Thing – sur son épaule.

Dianne, 33 ans, avait l’air incroyable dans une robe longue noire moulante en tant que femme de Gomez, Morticia, du film de 1991.

La danseuse professionnelle portait une perruque noire, un maquillage des yeux dramatique et une lèvre rouge.

Demain soir, Tyler et Diane danseront le Cha Cha Cha sur Day-O (The Banana Boat Song) du Tanz Orchester Klaus Hallen.

Cependant, les fans de l’émission craignent pour sa place dans la compétition après avoir reçu un “choix de danse douteux” pour la semaine d’Halloween.

S’adressant à Reddit, un fan inquiet a créé un forum appelé “Les choix de chansons d’Halloween sonnent correctement”.





Un utilisateur, nommé yojojoisgod, a déclaré: “Je suppose d’après la chanson de Tyler que ce sera un numéro sur le thème de Beetlejuice.

«Mais pourquoi diable ont-ils dû transformer la chanson de Banana Boat en un cha cha cha maladroit?

“Tu aurais pu aller avec Jump in the Line et en faire une samba, je ne comprends pas comment tu manques une opportunité aussi facile !”

La semaine dernière, les deux ont interprété une chanson thème Tango to the Doctor Who pour célébrer les 100 ans de la Beeb.

Tyler a été terrifié en filmant les résultats de dimanche soir grâce à Dianne.

Tyler et Dianne ont été laissés en suspens et, par conséquent, sont passés en mode panique alors que les chiffres se resserraient, ce que Tyler a récemment dévoilé.

S’adressant à Jordan Banjo et Perri Kiely sur KISS Breakfast lundi matin, Tyler a révélé que Dianne avait cessé de respirer en attendant de connaître leur sort.

“Honnêtement, c’était tellement éprouvant pour les nerfs, ils l’ont annoncé dans un ordre aléatoire”, a déclaré Tyler à propos de sa longue attente pour savoir qu’il était en sécurité.

“Vous savez quoi? En fait, je tenais Dianne aussi parce qu’elle ne respirait pas et aussi, je ne comprenais pas vraiment les mots qui étaient prononcés, alors j’ai en fait pensé que nous étions dans la danse pendant une seconde chaude.

Tyler a récemment été photographié sur le sol lors de répétitions après une semaine éclair.

Le présentateur s’est envolé pour l’île Maurice et en est revenu pour assister au mariage de son frère tout en s’adaptant à sa formation pour l’émission BBC One.

Il n’a passé que NEUF heures sur l’île de l’océan Indien après avoir insisté sur le fait qu’il ne pouvait pas manquer le grand jour de son frère.

Mais le décalage horaire a fait des ravages et le DJ de la radio est épuisé, rattrapant son entraînement exténuant – et son sommeil.

Tyler a été vu en train de marmonner alors qu’il trébuchait sur le sol alors que Dianne se tenait à côté.

Elle a sous-titré la vidéo sur son Instagram “ça a été une longue journée” tout en le taguant.

La paire a provoqué une tempête avant de se rendre à l'événement

Tyler et Dianne ont assisté à la soirée KISS Haunted House

La paire participe à la série de cette année de Strictly