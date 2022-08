Association du comté de Kane. Décès du juge William Parkhurst – Shaw Local

ST. CHARLES TOWNSHIP – Le juge associé du comté de Kane, William Parkhurst, est décédé le 26 août d’un cancer, a annoncé le juge en chef du 16e circuit Clint Hull dans un communiqué de presse.

Parkhurst a été nommé juge associé dans le 16e circuit en 2012.

La carrière judiciaire distinguée de Parkhurst comprenait la présidence des appels des tribunaux dans les divisions pénale, familiale et juvénile, selon le communiqué.

Les proches de Parkhurst, cependant, ont déclaré qu’il était surtout connu pour sa gentillesse, ses sourires et son attitude généralement humble. Parkhurst était admiré et respecté de tous, selon le communiqué.

“Le juge Parkhurst était le meilleur des meilleurs”, a déclaré Hull dans le communiqué. “Bill est venu travailler chaque jour en se sentant béni d’avoir l’opportunité de travailler au nom des citoyens du comté de Kane. Il a traité tous ceux qui ont comparu devant lui avec respect et gentillesse. Je me sens chanceux d’avoir eu l’occasion de l’appeler un ami et un collègue.

Les précédents juges en chef du 16e circuit judiciaire, Robert Spence et Judith Brawka, ont fait écho aux sentiments de Hull à propos de Parkhurst.

“Bill était un excellent avocat qui a modelé l’intégrité et la préparation”, a déclaré Spence dans le communiqué. « En tant que juge, il était exceptionnel. Il avait un esprit juridique vif et un tempérament merveilleux. Il était ferme mais aussi gentil et compatissant, mais plus important encore, il était un père intentionnel et un mari aimant.

Brawka se souvenait de Parkhurst comme admiré par ses collègues juges et son personnel de soutien, respecté par les avocats qui ont pratiqué avant lui et apprécié par les citoyens dans la salle d’audience.

Brawka a déclaré qu’avant que Parkhurst ne soit nommé à la magistrature, il avait une pratique réussie du droit de la famille et des mineurs et s’était engagé à améliorer la vie des enfants, l’un des objectifs les plus élevés de la loi.

“Bill a apporté les meilleures qualités de travail avec les enfants avec lui en tant que juge : patience, sagesse, dévouement et humilité”, a déclaré Brawka dans le communiqué. “Son absence sera vivement ressentie. C’est un honneur d’avoir appelé le juge Parkhurst un collègue et un ami.

Parkhurst, qui vivait avec sa femme et ses enfants à Batavia, avait bâti sa réputation juridique en fournissant des services pro bono aux justiciables à faible revenu, selon le communiqué.

Parkhurst a reçu la désignation d’avocat pro bono de l’année à deux reprises – en 2006 par les avocats spéciaux nommés par la Cour et en 2008 par l’association du barreau du comté de Kane.

Avant de siéger à la magistrature, Parkhurst a fait du bénévolat auprès d’organismes d’aide juridique, notamment Prairie State Legal Services et Administer Justice.

Parkhurst a obtenu son diplôme de premier cycle de l’Alma College et son doctorat en droit de l’Université de Valparaiso.

Parkhurst a commencé sa carrière en tant que juriste pour le magistrat fédéral du Michigan.

Il a déménagé dans l’Illinois en 1991 et a commencé une pratique solo à Genève. Parkhurst a également pratiqué au sein du cabinet Johnson, Westra, Broeker, Whittaker & Newitt à St. Charles.