Association des infirmières et infirmiers du Canada : Mettre l’accent sur la rétention des infirmières

MONTRÉAL –

Des efforts pour attirer des infirmières d’autres provinces sont en cours dans plusieurs régions du pays, mais le chef d’une association nationale d’infirmières affirme que le braconnage ne résoudra rien à moins que les conditions de travail ne soient améliorées.

«Nous savons que les infirmières font face à des conditions de travail inadéquates, et c’est la principale raison pour laquelle beaucoup quittent leur emploi», a déclaré Sylvain Brousseau, président de l’Association des infirmières et infirmiers du Canada, en entrevue jeudi. “Si les conditions de travail et la rétention ne sont pas au centre des préoccupations, les nouvelles infirmières recrutées dans d’autres provinces pourraient se retrouver à vouloir quitter leur emploi.”

Cette semaine, le Réseau de santé Horizon, l’une des deux autorités sanitaires du Nouveau-Brunswick, a organisé des événements de recrutement de trois jours à Edmonton, Toronto, Ottawa et Montréal. Son argumentaire pour attirer 120 infirmières dans la province comprend la promesse d’une vie attrayante près de l’océan avec des incitatifs financiers pouvant atteindre 20 000 $.

Un porte-parole a déclaré que le recrutement à l’extérieur du Nouveau-Brunswick n’est pas nouveau et qu’il embauche également des infirmières grâce à des partenariats avec des universités du Maine et de l’Inde, ainsi que des mesures pour retenir les travailleurs. L’autre régie régionale de la santé de la province, le Réseau de santé Vitalité, indique qu’elle participera à plusieurs salons de l’emploi au Québec au cours des prochaines semaines.

La semaine dernière, le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, a annoncé que la province commencerait à reconnaître automatiquement les titres de compétence des travailleurs de la santé inscrits dans d’autres provinces et territoires. “Un médecin de la Colombie-Britannique ou une infirmière du Québec qui souhaite venir travailler en Ontario ne devrait pas faire face à des obstacles ou à des retards bureaucratiques pour commencer à fournir des soins”, a déclaré Ford lors d’une conférence de presse le 19 janvier.

Terre-Neuve-et-Labrador a mis en place des incitatifs dans le but d’attirer les travailleurs de la santé à domicile ayant des liens avec la province, tandis que le Québec a déclaré qu’il cherchait à recruter à l’étranger.

«Toutes les provinces du Canada font face au même défi de pénurie de main-d’œuvre dans leurs systèmes de soins de santé», a déclaré le cabinet du ministre de la Santé, Christian Dubé, dans un communiqué. « C’est dans l’intérêt de tous de recruter à l’international. En attendant, nous continuons à travailler pour que notre réseau devienne un employeur de choix et pour améliorer les conditions de travail.

Brousseau a déclaré que les infirmières ont besoin d’un meilleur salaire, de plus de personnel de soutien – afin qu’elles puissent se concentrer sur les soins aux patients – et d’être responsables de moins de patients.

“Il y a trente ans en chirurgie, j’avais six patients le jour, sept à huit le soir et 12 le soir, et maintenant c’est 15 le jour en chirurgie à certains endroits, voire 10. C’est trop.” il a dit.

Brosseau a déclaré qu’il aimerait également voir la fin des pratiques comme les heures supplémentaires obligatoires, qui restent courantes au Québec, et les pressions exercées sur les infirmières pour qu’elles fassent des heures supplémentaires apparemment facultatives.

Il a déclaré que l’association des infirmières ne s’oppose pas à ce que les infirmières se rendent dans une autre province pour travailler et qu’elle réclame une réduction des barrières entre les provinces, mais cela ne résoudra pas les problèmes.

«Ce n’est pas en allant débaucher des infirmières d’une province à (une autre) que vous réglerez la crise du système de santé que nous traversons en ce moment», a-t-il dit. “C’est en leur offrant de meilleures conditions de travail et un meilleur environnement de soins de santé.”

Ivy Lynn Bourgeault, professeure à l’Université d’Ottawa et directrice du Réseau canadien de la main-d’œuvre en santé, a déclaré que les efforts pour recruter des infirmières au-delà des frontières provinciales sont le symptôme d’un problème plus vaste.

Bien que ce ne soit pas la première fois que les systèmes de santé canadiens se tournent vers d’autres parties du pays pour du personnel, la pénurie d’infirmières et d’autres travailleurs de la santé est pire qu’avant.

“Je pense que ce qui est nouveau, c’est l’ampleur du problème et que chaque province est dans ces circonstances, et ce n’est pas seulement un problème canadien. Cela se produit partout dans le monde”, a-t-elle déclaré en entrevue jeudi.

Pour résoudre la pénurie d’infirmières au Canada, il faut commencer par la rétention, soutient-elle; le recrutement seul ne peut pas le résoudre. “Il se concentre sur une partie du défi, d’en faire venir plus, et nous ne regardons pas tous ceux qui partent”, a-t-elle déclaré. “Ce n’est pas une stratégie à long terme.”

Bourgeault a déclaré que les gouvernements ont besoin de meilleures données pour la planification de la main-d’œuvre et que des organismes fédéraux, tels que l’Institut canadien d’information sur la santé et Statistique Canada, pourraient être utilisés pour donner aux provinces de meilleurs outils.

Des ratios obligatoires infirmière-patient aideraient également à retenir les infirmières, a-t-elle dit, mais ils pourraient à court terme entraîner des temps d’attente plus longs.

“Je pense qu’en tant que société, nous devons avoir une conversation cruciale sur la façon dont nous gérons cette crise à l’avenir”, a-t-elle déclaré.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 27 janvier 2023.