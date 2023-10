Associated Press continue de promouvoir la « Journée des peuples autochtones » plutôt que le Columbus Day – Twitchy

Le 9 octobre, de nombreux Américains célèbreront le Columbus Day, commémorant l’arrivée de l’explorateur Christophe Colomb dans les Amériques. La fête est célébrée aux États-Unis depuis 1792, est une fête fédérale depuis les années 1930 et (au risque que cet auteur montre une certaine fierté pour notre héritage) est une fête préférée des Italo-Américains depuis les années 1860.

Mais les médias de gauche d’aujourd’hui veulent s’assurer que vous sachiez tous que vous êtes des gens horribles si vous célébrez Christophe Colomb, alors qu’ils continuent de promouvoir le remplacement de cette fête par la « Journée des peuples autochtones ».

Un nombre croissant d’États et de villes américaines ont reconnu la Journée des peuples autochtones. Il s’agit d’un tournant entre une journée ancrée dans la célébration de Christophe Colomb et une journée centrée sur les personnes dont la vie et la culture ont été changées à jamais par le colonialisme. https://t.co/3oEYufWxxq – La Presse Associée (@AP) 8 octobre 2023

Salut, AP. Peut-être n’avez-vous pas prêté attention aux événements actuels et à ce que signifie réellement le décolonialisme. Oui, la vie des gens a été changée à jamais par le colonialisme. Pour l’amélioration de la civilisation. Nous avons vu en Israël des images de ce à quoi ressemblent et agissent les « décolonisateurs ». Non merci.

Inutile de dire que Twitter n’a pas été impressionné par les efforts continus d’AP pour « réveiller » l’histoire réelle.

Je vais coloniser encore plus fort demain. — 🫃🏼💉🇺🇦Hollaria Briden, Esq. & Allié (@HollyBriden) 8 octobre 2023

🤣😂😅 C’est le Columbus Day. — Marcia au Texas 🇺🇸 🇮🇱 🐬 📜 (@MarciaInTexas) 8 octobre 2023

Le 12 octobre sera toujours le jour de Christophe Colomb, même si les marxistes actuels insistent pour réécrire l’histoire. — Abdesam 🇵🇦🇬🇧🇻🇪🇺🇸 (@arlene8022) 8 octobre 2023

(Note historique : c’est exact. L’anniversaire réel de l’arrivée de Colomb est le 12 octobre, mais la fête est déplacée chaque année pour offrir à chacun un long week-end.)

Je célèbre le Columbus Day. Vous pourrez célébrer la Journée autochtone un autre jour. – A. Frank (@AFrank_1969) 8 octobre 2023

Non, voyez-vous, ce n’est pas suffisant pour la gauche. Parce qu’il ne s’agit pas de célébrer les Amérindiens. Si c’était le cas, ils auraient pu choisir un autre jour, ou choisir parmi l’un des nombreux autres jours fériés et célébrations que nous avons, comme la Journée des Amérindiens, la Journée du patrimoine amérindien, le patrimoine amérindien. MoisJournée internationale des peuples autochtones du monde, ou bien d’autres (la journée « Rock Your Mocs » est notre préférée).

Il s’agit d’effacer Colomb de l’histoire. C’est drôle, nous pensions que la gauche disait toujours que c’était les conservateurs qui ne voulaient pas que les gens connaissent l’histoire. Mais ce sont toujours eux qui détruisent les statues, n’est-ce pas ?

😂

Qui croit réellement à ces conneries et surtout, pourquoi ?

Si un explorateur très accompli ayant vécu il y a plus de cinq cents ans vous dérange, vous avez besoin de conseils psychologiques et non d’une affirmation. https://t.co/Z8ZBZ7fAp8 -Brian Doherty (@BDOH) 8 octobre 2023

Oh, et en parlant d’histoire réelle, ne prétendons pas que les gens qui vivaient sur ces terres à l’arrivée de Colomb vivaient simplement en harmonie et se chantaient du Kumbaya tous les jours.

Les indigènes, qui pratiquaient l’esclavage, les sacrifices humains, se battaient entre eux et bien d’autres choses, étaient tout aussi mauvais que les colons européens, et dans certains cas, pires. https://t.co/6xQJ7R0Qmk pic.twitter.com/OWS3SMOSSd -Jack 🇺🇸👑 (@LaundryGuy1945) 8 octobre 2023

Oui, certaines sociétés amérindiennes pratiquaient l’esclavage et les sacrifices humains. https://t.co/oGKh82Ktmr https://t.co/kxm9MsBzVd – gaar (@realgaar1) 8 octobre 2023

Les peuples autochtones n’ont jamais créé la terre. Dans la plupart des cas, ils l’ont pris à d’autres personnes, etc. À quel moment les gens nés sur terre sont-ils « autochtones » ? – Le D-Train (@TheDTrain3) 8 octobre 2023

Oui. La famille de cet écrivain est peut-être originaire d’Italie, mais nous sommes nés ici. Est-ce que cela fait de nous aussi des autochtones ?

Mais ils ne répondront pas à cela. Parce que, bien sûr, aucun argument de la gauche ne résiste au moindre examen minutieux.

C’est le « Columbus Day ». AP vous fait comprendre que ce jour était et est toujours le Columbus Day.

Chaque cinglé a un mois pour célébrer ce sur quoi la majorité des citoyens américains ne sont pas alignés, mais ce que Pravda Outlet met en avant dans sa propagande de gauche. https://t.co/BZHTsCKoQ3 – HrolfR (@KongenRolf) 8 octobre 2023

Peut-être qu’avoir une journée pour représenter un seul homme à l’ère de la découverte et du colonialisme n’est pas suffisant. Nous organiserons une Journée des peuples coloniaux pour célébrer la culture des peuples qui ont changé à jamais pour le mieux les terres et la vie du Nouveau et du Vieux Monde, de l’Afrique et de l’Asie. https://t.co/hOp5JQf2Ma -gwren2000 (@gwren2000) 8 octobre 2023

Maintenant, que nous pourrions embarquer avec. Ces explorateurs étaient des gens formidables et notre société actuelle a progressé là où elle est grâce à des gens formidables, courageux et intrépides comme eux.

Quoi qu’il en soit, joyeux Columbus Day, Amérique. Nous ne savons pas ce qu’est cette autre chose, et franchement, cela ne nous dérange pas.

