Quant à l’itinéraire de l’escapade, il semble que beaucoup de bains de soleil et de détente avec papa soient au programme. Gia et Milania ont tous deux partagé des vidéos d’eux-mêmes se prélassant au bord de la piscine et de la plage pittoresque. Et, bien sûr, il semble que Joe soit heureux d’avoir cette entreprise spéciale. Comme il l’a écrit sur Instagram, «Rien de tel que la famille».

L’ancien Vraies femmes au foyer du New Jersey star et ex-mari de Teresa Giudice a retrouvé ses quatre filles aux Bahamas. Comme en témoignent de nouveaux messages sur les réseaux sociaux, les enfants de Giudice, Gia , 20, Milanie , 15, Gabriella , 17 et Audriana , 12 ans, ont tous fait le déplacement pour voir leur célèbre papa à Nassau. Il semble que Joe vive aux Bahamas depuis un certain temps après avoir été expulsé vers son Italie natale en octobre 2019. Les filles ont également pu voir leur grand-mère. Filomena Giudice , qui a récemment fait le voyage pour voir Joe.

