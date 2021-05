Assistez aux premières années de la plus grande star du football au monde «Pelé: Naissance d’une légende» sur & PrivéHD | Actualités télévisées

Mumbai: Les légendes ne naissent pas tous les jours. Une fois dans un millénaire, sont nés des hommes qui défient le statu quo, affrontent toutes les difficultés avec un esprit non découragé et émergent vraiment comme des héros. Voici un garçon des humbles rues du Brésil qui n’a ménagé aucun effort pour s’assurer que la victoire était la sienne!

Le plus grand joueur de l’histoire du football, deux fois détenteur du Guinness World Records et un modèle pour des millions de personnes, Pelé n’a pas besoin d’être présenté. Racontant l’histoire de ce footballeur légendaire qui a débuté à l’âge de 15 ans, & PrivéHD, la destination premium du cinéma nuancé, présente ‘Pelé: Birth Of A Legend’, ce vendredi 28 mai à 19h dans le cadre des Soirées Privées. Ressentez l’autre côté de la façon dont un enfant des bidonvilles du Brésil a transformé le football en le plus grand sport du monde!

Dans le contexte d’une ère mouvementée au Brésil, ce drame biographique raconte l’extraordinaire voyage de Pelé pour mener le Brésil à sa première victoire en Coupe du Monde de la FIFA à l’âge de 17 ans. Le film met en vedette Kevin de Paula, Vincent D’Onofrio, Rodrigo Santoro, Diego Boneta, avec Colm Meaney, et un camée de Pelé lui-même. Né et élevé dans un quartier pauvre du Brésil, les premières années de Pelé le voient faire des emplois subalternes tout en continuant à perfectionner sa passion et ses compétences dans le football. Frappé par la pauvreté et sans moyens puissants, le jeune Pelé utilise son seul vrai pouvoir: la persévérance sous la direction du manager Vicente Feola (Vincent D’Onofrio), pour mener la nation à une fière victoire en 1958!

Une icône nationale, une légende mondiale – Pelé: Birth Of A Legend est à la fois magique et inspirant!

Découvrez l'histoire du plus grand héros sportif de tous les temps dans ce biopic inspirant 'Pelé: Birth Of A Legend'