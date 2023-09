Assistez au lancement et économisez gros avec les offres de ces services de streaming

C’est la période la plus merveilleuse de l’année pour les fanatiques de football. Le coup d’envoi officiel de la saison 2023 de la NFL aura lieu le 7 septembre, avec les Chiefs de Kansas City commençant leur défense de championnat contre les Lions de Détroit. Ce jeu sera diffusé sur NBC, mais vous pourrez également suivre l’action de la NFL via une poignée de plateformes de streaming. Et avec les offres Paramount Plus, Amazon Prime et NFL Plus en cours, vous pouvez économiser quelques pièces et voir vos équipes préférées en HD cette saison.

Engadget Paramount Plus propose une multitude de films et d’émissions de télévision de qualité, mais propose également tous les sports dont vous avez besoin. Si vous souscrivez dès maintenant à un forfait annuel, vous économiserez 50 % sur votre abonnement. Entrez simplement le code DES SPORTS pour enregistrer et vous aurez accès à tous les jeux de la NFL sur CBS. Et une fois la saison terminée, perdez-vous dans des émissions incroyables comme Special Ops : Lioness and Mayor of Kingstown..

Amazone Suivez toute l’action de la NFL avec l’offre d’Amazon Prime, qui comprend Thursday Night Football à partir du 14 septembre. Amazon propose actuellement 30 jours gratuits sur son plan Prime. Cette offre n’apporte pas seulement le coup d’envoi au confort de votre maison, elle vous rend également éligible aux options d’expédition d’Amazon en un jour, deux jours et le jour même. Obtenez tous vos besoins pour la journée de jeu en un seul endroit !

NFL NFL Plus propose des jeux en direct via l’application NFL et NFL.com. Si vous vous inscrivez maintenant, vous économiserez 20 % sur les forfaits annuels NFL Plus Premium, qui incluent NFL RedZone. Si vous êtes un fan de football vivant en dehors des États-Unis ou si vous voyagez, vous devrez peut-être utiliser un VPN pour contourner les restrictions géographiques.

Vous recherchez plus de réductions ? CNET propose les meilleures offres de codes promotionnels de Paramount Plus, Amazon Premier, NFL Plus, et plus. Toutes les offres sont mises à jour et vérifiées quotidiennement.

Bienvenue à Coupons CNET, le premier arrêt avant de faire vos achats, proposant une multitude d’offres et de réductions des meilleurs détaillants en ligne. Rendez-vous simplement sur notre page de coupons et saisissez votre magasin ou vos marques préférés pour trouver toutes les offres disponibles pour la semaine.