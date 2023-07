Assistez à la séance d’information virtuelle de l’Université Lewis le 12 juillet – Shaw Local

Êtes-vous passionné par l’idée d’avoir un impact positif dans votre communauté grâce à l’éducation ? Vous rêvez de devenir enseignant ou administrateur et d’avoir un impact positif sur le monde ? Ne cherchez pas plus loin que le département d’éducation de l’Université de Lewis. Joignez-vous à nous le 12 juillet de 17h00 à 18h00 pour une session d’information virtuelle dynamique pour ouvrir la porte de votre avenir en tant qu’enseignant ou administrateur exceptionnel.

À l’Université Lewis, nous dotons les éducateurs des connaissances et des compétences de pointe recherchées par les districts scolaires. Notre communauté innovante accueille et encourage les nouvelles idées, vous assurant de recevoir une éducation de premier ordre.

L’éducation évolue constamment et l’Université Lewis est à l’avant-garde de ces changements. Au cours de cette session, vous aurez l’occasion d’interagir avec nos professeurs expérimentés, d’explorer nos programmes innovants et de vous renseigner sur les tendances à venir en matière d’éducation. La session virtuelle fournira un aperçu des différents programmes d’enseignement proposés par l’Université de Lewis, y compris des diplômes pour les enseignants et les administrateurs dans les districts scolaires publics et privés P-12.

Êtes-vous inquiet du coût de l’éducation? L’Université Lewis s’est associée à plusieurs districts scolaires pour offrir des réductions sur les frais de scolarité, rendant votre éducation plus abordable. Nous vous fournirons des informations sur les différentes options de financement, telles que les bourses, les subventions et l’aide financière, pour soutenir votre parcours éducatif.

Ne manquez pas cette incroyable opportunité de façonner votre avenir et de devenir une étincelle pour un changement positif dans l’éducation. Réservez votre place pour la séance d’information virtuelle du 12 juillet et faites le premier pas pour faire une différence dans la vie des étudiants. Préparez-vous à embarquer pour un voyage éducatif passionnant avec le département d’éducation de l’Université de Lewis.

La séance d’information virtuelle n’est que le début. C’est votre chance d’explorer les possibilités et de découvrir les opportunités remarquables de l’Université Lewis.

Ne manquez pas cette chance de façonner votre avenir et de promouvoir des changements positifs dans le domaine de l’éducation. Réservez votre place dès aujourd’hui sur https://grad.lewisu.edu/portal/grad-events .

