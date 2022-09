Assistance sociale: le prochain Premier ministre doit revoir les soins au milieu d’un niveau étonnant de besoins non satisfaits, selon des organisations caritatives

Le nouveau Premier ministre doit “tourner la page” sur la protection sociale pour la transformer au milieu d’un niveau “étonnant” de besoins non satisfaits, ont averti les organisations caritatives.

La Care and Support Alliance (CSA), qui représente plus de 60 organisations caritatives, appelle le prochain chef du Parti conservateur à agir rapidement, des recherches suggérant qu’une personne âgée sur huit se prive des soins sociaux dont elle a besoin.

Mais la favorite Liz Truss a promis à plusieurs reprises d’inverser la hausse de l’assurance nationale qui a été introduite dans le cadre du plan gouvernemental de financement du NHS et des soins sociaux.

Une analyse d’Age UK a révélé qu’environ 12% des personnes de plus de 50 ans en Angleterre ne reçoivent pas l’aide dont elles ont besoin pour des activités telles que se laver, s’habiller, manger et entrer ou sortir du lit.

En extrapolant cela à la population anglaise, cela suggère qu’environ 2,6 millions de personnes âgées ont des besoins non satisfaits en matière de soins sociaux.

Parmi ceux qui ont des besoins non satisfaits, 70 % ont du mal à s’habiller, 47 % ont du mal à se laver et 36 % ont du mal à se mettre au lit et à en sortir.

Un cinquième des personnes ayant un besoin de soins non satisfait se sentent seules.

Les dernières recherches suggèrent que le nombre d’adultes en attente de soins sociaux en Angleterre a presque doublé en un an, pour atteindre plus de 500 000.

Chaque jour, environ 600 personnes rejoignent des listes d’attente croissantes pour être évaluées pour des soins et un soutien sociaux en Angleterre.

L’Association des directeurs des services sociaux pour adultes affirme que les attentes ont un impact dévastateur sur la vie des gens.

Le nouveau gouvernement doit “adopter une approche plus intelligente des soins sociaux” et fournir des liquidités pour faire face aux pressions sur le système de soins, selon les membres de l’alliance, qui affirment que les dirigeants successifs ont négligé le secteur pendant des années de sous-financement.

Ils soutiennent que les réformes « ne rempliront pas et ne pourront pas » tenir la promesse de Boris Johnson de « réparer » les soins sociaux, car elles visent à subventionner le montant que les gens paient, au lieu d’améliorer la qualité ou la disponibilité des soins.

Le mois dernier, les députés ont également appelé à une injection de fonds, affirmant qu’un plan à long terme est nécessaire pour aider le secteur à faire face aux pressions immédiates sur les coûts et à devenir durable.

En janvier, une enquête auprès des conseils en Angleterre a révélé que plus de la moitié recouraient à des mesures exceptionnelles pour rationner les soins sociaux.

Caroline Abrahams, directrice caritative d’Age UK et coprésidente de l’alliance, a qualifié le niveau de besoin non satisfait de “vraiment étonnant”.

“Il ne fait aucun doute que la négligence à long terme des services de soins sociaux par le gouvernement central a des conséquences très réelles, non seulement pour les personnes dont la vie est au mieux diminuée et leurs familles qui doivent souvent recoller les morceaux, mais pour d’autres les services publics aussi, en particulier le NHS », a-t-elle déclaré.

“Quelle folie pour nos politiciens d’être si négligents envers un service public aussi crucial – il est grand temps que cela change, et j’espère que notre nouveau Premier ministre tournera la page et adoptera une approche plus intelligente de la protection sociale.”

Elle a ajouté que le personnel devait être “correctement récompensé”, car le nombre de postes vacants en raison de salaires et de conditions non compétitifs augmentait.

Jackie O’Sullivan, de Mencap et coprésidente de l’alliance, a déclaré que de nombreux jeunes adultes handicapés étaient “condamnés à vivre une vie où le simple fait de sortir de la maison est une lutte constante”.

Elle a ajouté: «Les millions de personnes âgées et handicapées qui supportent des services inadéquats, si elles obtiennent le moindre service, ont besoin que le Premier ministre entrant maîtrise le problème et vise la transformation par une réforme appropriée, mais dans l’état actuel des choses, c’est ne sera jamais possible avec les maigres fonds alloués par le gouvernement jusqu’à présent.

Un porte-parole du ministère de la Santé et des Affaires sociales a déclaré: «La réforme des soins sociaux pour adultes est une priorité essentielle, c’est pourquoi nous fournissons 5,4 milliards de livres sterling au cours des trois prochaines années pour mettre fin à la spirale des coûts des soins, soutenir la main-d’œuvre et améliorer les soins aux personnes et leurs familles reçoivent.

« Les autorités locales sont chargées d’évaluer l’éligibilité d’une personne aux soins et à l’aide financière, et de répondre à ces besoins. Lorsque les personnes ne sont pas éligibles à une aide financière, les autorités locales peuvent les aider à prendre leurs propres dispositions en matière de soins si nécessaire. »