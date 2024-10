Assistance chômage FEMA en cas de catastrophe disponible pour les Géorgiens touchés par Debby et Hélène

Les Géorgiens qui ont perdu leurs revenus à cause de la tempête tropicale Debby ou de l’ouragan Helene peuvent avoir droit à l’aide fédérale au chômage en cas de catastrophe (DUA). Ce programme fédéral, financé par la FEMA et géré par l’État, est conçu pour soutenir les personnes incapables de travailler ou dont le revenu principal a été interrompu en raison d’une catastrophe déclarée par le gouvernement fédéral.

>>> DIFFUSEZ LES ACTUALITÉS D’ACTION JAX EN DIRECT

Le programme DUA s’étend aux employés et aux travailleurs indépendants, y compris les agriculteurs, les bûcherons, les employés à commission et d’autres personnes qui ne sont généralement pas éligibles aux allocations de chômage de l’État. Le fait de bénéficier du DUA n’affecte pas l’éligibilité à une aide supplémentaire de la FEMA, selon la Georgia Emergency Management and Homeland Security Agency (GEMA/HS).

Dates limites de candidature pour les comtés éligibles :

Pour les personnes touchées par la tempête tropicale Debby :

Date limite : 25 novembre pour les résidents des comtés de Bryan, Bulloch, Chatham, Effingham, Evans, Liberty, Long et Screven.

Pour les personnes touchées par l’ouragan Hélène :

Date limite : 2 décembre pour Appling, Atkinson, Bacon, Ben Hill, Berrien, Brooks, Bulloch, Burke, Candler, Chatham, Clinch, Coffee, Colquitt, Columbia, Cook, Echols, Emanuel, Evans, Glascock, Irwin, Jeff Davis, Jefferson, Jenkins, Johnson , comtés de Lanier, Laurens, Liberty, Lincoln, Lowndes, McDuffie, Montgomery, Pierce, Richmond, Screven, Tattnall, Telfair, Toombs, Treutlen, Ware, Washington et Wheeler.

Date limite : 3 décembre pour les comtés d’Effingham, Elbert, Rabun et Tift.

Date limite : 6 décembre pour les comtés de Brantley, Bryan, Butts, Camden, Charlton, Dodge, Fulton, Glynn, Hancock, Long, McIntosh, Newton, Thomas, Warren et Wayne.

Des comtés supplémentaires pourraient être inclus à mesure que d’autres évaluations seront réalisées. Ceux qui souhaitent postuler doivent d’abord soumettre une demande d’assurance-chômage régulière auprès du Département du travail de Géorgie (GDOL), soit en ligne à l’adresse dol.georgia.gov ou en personne dans n’importe quel centre de carrière GDOL. Les candidats qui ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier du chômage régulier de l’État peuvent alors demander des prestations DUA.

Une vérification du revenu est requise et les candidats doivent être préparés avec une preuve de revenus, telle que des déclarations de revenus ou des relevés fiscaux trimestriels estimés de l’année fiscale la plus récente. Pour plus d’informations, les particuliers peuvent visiter dol.georgia.gov ou appelez la ligne de service client GDOL au 1-877-709-8185.

Restez informé des efforts de rétablissement de la Géorgie sur fema.gov/disaster/4821 et fema.gov/disaster/4830et suivez FEMA Région 4 sur les réseaux sociaux via X à x.com/femaregion4 ou Facebook à facebook.com/fema.

[SIGN UP: Action News Jax Daily Headlines Newsletter]

Cliquez ici pour télécharger les applications gratuites d’actualités et de météo Action News Jax, Cliquez ici pour télécharger l’application Action News Jax Now pour votre téléviseur intelligent et Cliquez ici pour diffuser Action News Jax en direct.