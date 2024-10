Assimilation forcée et abus : comment les internats américains ont dévasté les tribus amérindiennes

BILLINGS, Mont. — La Maison Blanche dit Le président Joe Biden s’excusera au nom du gouvernement américain vendredi pour sa campagne de 150 ans visant à briser la culture, la langue et l’identité amérindiennes en forçant les enfants à commettre des abus. Internats indiens.

Plus que 900 enfants sont morts dans les écoles financées par le gouvernement, dont la dernière a fermé ses portes ou a été transférée dans d’autres institutions il y a des décennies. Leur sombre héritage continue de se faire sentir dans les communautés autochtones où les survivants sont aux prises avec un traumatisme générationnel dû à la torture, abus sexuels et haine ils ont enduré.

Biden devrait reconnaître officiellement le rôle du gouvernement fédéral et s’en excuser lors d’une apparition à la communauté indienne de Gila River, à l’extérieur de Phoenix.

Un examen plus approfondi du système fédéral des internats :

Le Congrès a posé le cadre de un système d’internat à l’échelle nationale pour les Amérindiens en 1819 sous le cinquième président des États-Unis, James Monroe, avec une législation connue sous le nom de Loi sur la civilisation indienne. Il visait prétendument à stopper « l’extinction définitive des tribus indiennes » et à « introduire parmi elles les habitudes et les arts de la civilisation ».

Au cœur de cet effort se trouvait la dissolution des familles autochtones et la rupture des liens générationnels qui avaient maintenu leurs cultures vivantes malgré leur implantation forcée dans les réserves.

Au cours des 150 années suivantes, les institutions gouvernementales et religieuses, soutenues par l’argent des contribuables, ont géré au moins 417 écoles dans 37 États. Le personnel des écoles s’est efforcé de dépouiller les enfants autochtones de leurs traditions et de leur héritage. Les enseignants et les administrateurs leur coupaient les cheveux, leur interdisaient de parler leur propre langue et les obligeaient à effectuer des travaux manuels.

Dans les années 1920, la plupart des enfants autochtones d’âge scolaire – environ 60 000 à un moment donné – fréquentaient des internats gérés soit par le gouvernement fédéral, soit par des organisations religieuses, selon la National Native American Boarding School Healing Coalition.

Les plus fortes concentrations d’écoles se trouvaient dans les États comptant certaines des plus grandes populations autochtones : l’Oklahoma, l’Alaska, l’Arizona, le Nouveau-Mexique, le Minnesota et les Dakotas. Mais les écoles se trouvaient dans toutes les régions des États-Unis et les élèves – certains âgés d’à peine 4 ans – étaient souvent envoyés dans des écoles éloignées de chez eux.

La dernière école a ouvert ses portes en 1969, l’année même où un rapport du Sénat a déclaré que le système des internats était une tragédie nationale. L’étude a révélé qu’ils étaient largement sous-financés, déficients sur le plan académique et qu’ils mettaient « un accent majeur » sur la discipline et les sanctions.

La politique d’assimilation forcée a été finalement et officiellement rejetée avec la promulgation de la loi sur la protection de l’enfance indienne en 1978. Malgré ce changement de politique, le gouvernement n’a jamais enquêté pleinement sur le système des internats, jusqu’à l’administration Biden.

UN réexamen à l’échelle nationale Le système a été lancé en 2021 par la secrétaire de l’Intérieur Deb Haaland, membre de Laguna Pueblo au Nouveau-Mexique et première secrétaire de cabinet amérindienne du pays.

Elle et d’autres responsables de l’Intérieur ont détenu séances d’écoute pendant plus de deux ans, dans et hors des réserves à travers les États-Unis, pour permettre aux survivants des écoles et à leurs proches de raconter leur histoire.

D’anciens élèves ont raconté les traitements préjudiciables et souvent dégradants qu’ils ont subis de la part des enseignants et des administrateurs alors qu’ils étaient séparés de leur famille. Leurs descendants ont parlé de traumatismes transmis de génération en génération et qui se manifestent par des relations brisées, la toxicomanie et d’autres problèmes sociaux qui affligent aujourd’hui les réserves.

Les grands-parents de Haaland étaient parmi eux – retirés de leur communauté quand ils avaient 8 ans et forcés de vivre dans un internat catholique jusqu’à l’âge de 13 ans.

« Ne vous y trompez pas : il s’agissait d’une tentative concertée visant à éradiquer la citation « problème indien » – soit pour assimiler, soit pour détruire complètement les peuples autochtones », a déclaré Haaland en juillet lorsque conclusions de l’enquête de l’agence ont été libérés. La principale recommandation de l’agence était que le gouvernement présente des excuses officielles.

Au moins 973 enfants amérindiens sont morts dans le système d’internat. Parmi eux, on estime que 187 enfants amérindiens et autochtones d’Alaska ont péri à la Carlisle Indian Industrial School, dans le sud-est de la Pennsylvanie. C’est aujourd’hui le site du US Army War College. Ses responsables poursuivent les rapatriements : le mois dernier, les restes de trois enfants décédés à l’école ont été exhumés et renvoyés dans la réserve indienne de Fort Belknap, dans le Montana.

L’enquête du ministère de l’Intérieur a découvert des tombes marquées et anonymes dans 65 internats. Les causes de décès comprenaient la maladie et la maltraitance. D’autres enfants pourraient être morts en dehors des campus, après être tombés malades à l’école et avoir été renvoyés chez eux, ont indiqué des responsables.

Les écoles, les institutions similaires et les programmes d’assimilation associés ont été financés par un total de 23,3 milliards de dollars de dépenses fédérales ajustées à l’inflation, ont déterminé des responsables. Les institutions religieuses et privées qui géraient de nombreuses écoles ont reçu de l’argent fédéral en tant que partenaires de la campagne visant à « civiliser » les étudiants autochtones.

Plus de 200 des écoles soutenues par le gouvernement avaient une affiliation religieuse. La coalition des internats a identifié plus de 100 écoles supplémentaires ne figuraient pas sur la liste gouvernementale et étaient dirigées par des églises, sans aucune preuve de soutien fédéral.

En juin, les évêques catholiques américains ont présenté leurs excuses pour le rôle de l’église dans le traumatisme les enfants ont vécu.