Assignation à résidence, probation pour un manifestant ancien qui a bloqué la circulation dans la région métropolitaine de Vancouver

Un homme qui a participé à quatre manifestations contre la circulation dans la région métropolitaine de Vancouver dans le but de sauver des forêts anciennes a été condamné à une peine avec sursis et à six mois de probation par un juge de la Cour provinciale.

Benjamin Holt a plaidé coupable d’avoir participé à quatre manifestations, dont une qui a bloqué la circulation sur Grandview Highway et Boundary Road à Vancouver pendant 12 heures.

Dans une lettre au tribunal, Holt a déclaré qu’il sentait, moralement, qu’il devait participer aux manifestations, bien qu’il soit désolé pour les inconvénients que les manifestations ont causés à d’autres personnes.

Cependant, sa lettre disait qu’il ne devrait pas être nécessaire que les citoyens ordinaires se mettent en avant pour forcer le gouvernement à faire ce qu’il faut.

Le juge Gregory Rideout a déclaré dans une décision rendue publique jeudi que la sécurité publique était une «préoccupation primordiale» après la mise en place des blocages dans les artères de circulation critiques, empêchant les premiers intervenants de faire leur travail.

Rideout a condamné Holt à une peine de 60 jours avec sursis, dont une partie à purger en résidence surveillée, en plus d’une amende de 500 $, d’une probation de six mois et d’une condition qu’il ne participe pas aux manifestations qui bloquent la circulation.

La Couronne avait demandé une peine de prison de 14 jours, tandis que son avocat voulait une libération conditionnelle, ce qui signifie que si Holt respectait les conditions de sa peine, il n’aurait pas de casier judiciaire.

Rideout a déclaré qu’il ne serait pas dans l’intérêt public d’accorder à Holt une libération conditionnelle en raison de sa conduite criminelle.

“Je suis d’accord avec la Couronne sur le fait qu’une peine d’emprisonnement est justifiée, mais je ne suis pas d’accord avec la Couronne sur le fait qu’une peine d’emprisonnement conventionnelle devrait être imposée plutôt que l’imposition (d’une ordonnance de sursis)”, a déclaré Rideout dans la décision.

