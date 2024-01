Assez parlé – il est temps de le montrer sur le terrain – NBC Sports Philadelphia

TAMPA – Le temps des discussions est terminé.

C’était le sentiment dans le vestiaire des Eagles pendant une grande partie de cette semaine alors que l’équipe se préparait à affronter les Buccaneers lundi soir. Après des semaines de discussions sur les vibrations et les solutions potentielles, il n’y a pas grand chose d’autre à dire.

« À lundi. Nous allons voir comment cela se passe », a déclaré jeudi DeVonta Smith, un homme pragmatique. «Je ne vais pas vous donner de discours d’encouragement en disant ‘Oh, nous avons fait ceci, nous avons fait cela.’ Non. Nous y allons lundi avec le plan de gagner et c’est tout.

Les Eagles sont en chute libre depuis un mois et demi. Une équipe avec une fiche de 10-1 a terminé la saison régulière avec une fiche de 11-6 et prend la route au premier tour des séries éliminatoires.

C’est le genre d’effondrement extrêmement rare dans la NFL ou dans le sport professionnel en général.

Mais à l’intérieur de cette coquille d’équipe des Eagles se trouve la même équipe qui a battu les Cowboys, les Dolphins, les Rams, les Chiefs et les Bills. À l’intérieur quelque part se trouve l’équipe qui a malmené ces mêmes Buccaneers 25-11 lors d’une victoire de la troisième semaine au Raymond James Stadium. Regardez la cassette de ce match et vous verrez à quel point les Eagles sont tombés.

Ils ont au moins une chance supplémentaire de faire leurs preuves lundi soir.

«Je sais juste que ce que nous avons publié le mois dernier et demi, ce ne sera pas ça. C’est ce que je sais », a déclaré Brandon Graham, toujours optimiste. «Je sais juste que nous sommes très fiers de notre chambre et beaucoup de gens le savent, ce n’était pas suffisant. Je dis juste que nous avons eu une réelle chance de nettoyer tout cela par rapport à ce qui était avant et ce que nous venons de faire. Revenons à ce que nous savons que nous pouvons être. C’est aller là-bas, être une défense dominante et être ensemble.

Bien sûr, nous avons déjà entendu tout cela. Les Eagles disent toutes ces choses depuis des semaines maintenant.

Il est juste de se demander s’ils les croient vraiment à ce stade.

Qu’est-ce qui rend les choses différentes cette fois-ci ?

« Parce que ça doit être le cas. Il faut l’avoir maintenant », a déclaré Graham. « Si ce n’est pas le cas, nous rentrerons à la maison de toute façon. Mais je ne pense pas que les gars veuillent rentrer chez eux. Mais nous devons aller le prouver. Il faut vraiment y aller au lieu d’en parler. C’est pour ça que je ne voulais rien inventer. C’était la même chose, c’est juste que nous allons le faire.

Adieu à une légende

Il y a eu beaucoup de nouvelles notables dans le monde du football cette semaine, mais l’une des plus importantes est venue des rangs universitaires alors que l’entraîneur-chef de longue date de l’Alabama, Nick Saban, a pris sa retraite.

Les Eagles n’avaient pas repêché de joueur de l’Alabama depuis plusieurs années, mais comptent trois membres clés de leur attaque qui ont joué sous les ordres de Saban pour le Crimson Tide.

“Évidemment, c’est une triste journée dans le football, rien que de savoir à quel point il est [meant] Au jeu. C’est surréaliste », a déclaré le quart-arrière Jalen Hurts, qui a terminé sa carrière universitaire à Oklahoma après avoir quitté l’Alabama. « Personnellement, je sais qu’il a toujours été entraîneur depuis que je suis en vie. Et grandir et savoir ce qu’il a été et savoir pourquoi je me suis engagé à aller dans cette université, à cause de l’homme qu’il était et des intentions qu’il avait et de la façon dont il menait son entreprise et son processus. J’ai beaucoup de respect pour lui.

Lorsqu’on lui a demandé un souvenir de Saban, le garde gauche des Eagles Landon Dickerson s’est rappelé que la première pensée qu’il avait eue après avoir remporté le match de championnat national 2020 était de récupérer Saban.

Le problème était que Dickerson guérissait d’une déchirure du LCA. Même s’il a pu entrer sur le terrain lorsque les Crimson Tide étaient en formation pour la victoire lors de leur victoire contre l’Ohio State, il n’était pas du tout en bonne santé.

“Je ne pense pas que les médecins en étaient satisfaits”, a déclaré Dickerson cette semaine. «Mais ce n’était que la première personne à qui je m’adresseais. Il comptait beaucoup pour moi. Il a changé ma vie et m’a mis dans une position où je peux être là où je suis aujourd’hui.

Après avoir commencé sa carrière universitaire à Florida State, Dickerson a disputé ses deux dernières saisons sous Saban en Alabama et est devenu le 37e choix au classement général du repêchage de 2021.

Quelle a été la chose la plus importante que Dickerson ait apprise de Saban ? Comment être un homme, dit-il. DeVonta Smith a dit la même chose.

“Ce qui m’a le plus marqué, c’est qu’il nous a appris à être des hommes dans la vie”, a déclaré Smith, vainqueur du trophée Heisman en Alabama. « Le football ne peut vous mener que jusqu’à un certain point. Mais la façon dont vous traitez les gens et des choses comme ça, la façon dont vous vous comportez vous amène beaucoup plus loin.

Une vidéo à la mode inhabituelle

Les Eagles ont publié leur vidéo de battage médiatique cette semaine et c’était un peu inhabituel. Merci à l’équipe d’avoir réalisé que l’approche typique du rah-rah n’allait pas fonctionner.

C’est une équipe qui a eu beaucoup de difficultés récemment et il n’y a tout simplement pas beaucoup d’enthousiasme de la part des fans. Pouvez-vous leur en vouloir ?

Donc, pour celui-ci, les Eagles ont demandé au vétéran Jason Kelce de l’exprimer avec le message suivant :

« Les fans sont frustrés. Nous sommes frustrés. Les séries éliminatoires sont là et nous ne sommes pas encore là où nous voulons être. C’est à ce moment-là que vous êtes le plus mis à l’épreuve en tant qu’équipe. Nous croyons en chaque joueur de ce vestiaire, en notre volonté, en notre cœur d’aller jusqu’au bout et de tout faire pour cette équipe et cette ville. C’est l’heure des séries éliminatoires. C’est maintenant que nous nous réunissons. Il s’agit de savoir qui en veut le plus. Je sais que nous voulons ça.

Jeudi, Kelce a été interrogé sur le ton de la vidéo.

“Je pense que nous sommes évidemment un peu frustrés de la façon dont nous avons joué au cours du dernier mois et demi”, a déclaré Kelce. « Mais en fin de compte, nous nous sommes mis en position d’être en séries éliminatoires et nous avons parfois joué un très bon football cette saison. Et cela nous rappelle à nous-mêmes et au fait que si nous allons là-bas et jouons à la hauteur du potentiel que nous pouvons jouer, nous pouvons rivaliser avec n’importe qui et gagner n’importe quelle semaine donnée. Je pense que c’est à peu près ce que c’est. C’est une évaluation honnête de ce qui s’est passé récemment, mais aussi une évaluation honnête de ce qui pourrait arriver si nous parvenons à redresser la situation. »

Remplacer Sydney Brown

Les Eagles ont perdu Sydney Brown pour la saison lorsque la recrue a déchiré son ACL contre les Giants lors de la semaine 18.

“De toute évidence, vous vous sentez vraiment horrible pour Sydney”, a déclaré de facto le DC Matt Patricia. « Évidemment, vous avez passé un peu de temps avec lui. Mais quelle personne incroyable, quel grand joueur juste, jeune, qui travaille dur. Tout ce que nous essayons de lui demander de faire.

Bien que Brown ne soit pas devenu une sécurité de départ à chaque instant en tant que recrue, il a été un acteur clé pour les Eagles 2023. Il a fini par jouer 335 snaps (29%) en défense et a terminé sixième de l’équipe avec 220 snaps sur les équipes spéciales.

Alors, comment les Eagles le remplacent-ils ?

En défense, les Eagles font également face à une autre blessure de sécurité survenue lors de la semaine 18. Reed Blankenship s’est blessé à l’aine lors de ce match et xxx. Leurs options y sont un peu limitées. Le seul sécurité en bonne santé sur la liste de 53 joueurs est Kevin Byard. Les Eagles comptent également Tristin McCollum, Mekhi Garner et Josiah Scott dans l’équipe d’entraînement. Mais peut-être que jouer Avonte Maddox en sécurité pourrait également être une option, surtout parce que les Eagles ont Bradley Roby et Eli Ricks disponibles pour jouer au coin des machines à sous.

“Je pense que pour nous, en tant qu’équipe, en tant que défense, il suffit d’avancer”, a déclaré Patricia. “Vous avez toujours des plans en place parce que vous savez que ces choses peuvent survenir, qu’elles soient à long terme ou à court terme, et vous essayez de vous ajuster et de voir si vous pouvez conserver ces packages, les abandonner ou quelqu’un d’autre. assumez ces rôles sous cet aspect ou modifiez-les légèrement, peut-être leur donner un aspect différent de cet aspect.

“Mais je pense que ce sont des choses dans le football où vous essayez toujours d’avoir des plans pour aller de l’avant si quelque chose arrive et où vous devez ajuster le personnel.”

Dans les équipes spéciales, le coordinateur Michael Clay a spécifiquement mentionné McCollum, qui a pris la relève des tireurs au cours de la semaine 18 après la blessure. Les Eagles ont élevé McCollum au maximum trois fois en saison régulière, mais cela n’a pas d’importance en séries éliminatoires.

« Ce sera difficile de combler le vide. Nous sommes prêts dans cette salle », a déclaré Clay. « Nous avons tous les gars dans cette salle prêts à être appelés pour jouer à un niveau élevé. Nous avons fait du bon travail pendant toute la saison. »

Compte tenu des capacités de McCollum dans les équipes spéciales et des blessures à ce poste, il semble probable qu’il sera élevé pour la ronde des wild card.

