Assez! Les syndicats de police français condamnent les « hordes sauvages », forçant Macron à agir

Alors que la violence devenait incontrôlable dans certaines régions de France, deux syndicats représentant de nombreux policiers du pays ont exigé vendredi que le gouvernement d’Emmanuel Macron agisse immédiatement et les soutienne dans leur lutte contre les émeutiers.

La déclaration publiée sur les réseaux sociaux par l’Alliance Police Nationale et la police de l’UNSA semble avoir fait passer leur message alors que davantage de policiers ont été envoyés pour arrêter les troubles. « Face à ces hordes sauvages, appeler au calme ne suffit pas, il faut l’imposer, rétablir l’ordre dans la république et mettre les personnes arrêtées au-delà de ce qu’elles peuvent faire », lit-on dans le communiqué traduit.

Il a également précisé que si la police n’obtenait pas le soutien politique nécessaire pour réprimer la violence, elle pouvait agir. « Aujourd’hui la police est au combat parce que nous sommes en guerre, demain nous serons en résistance et le gouvernement devrait s’en rendre compte. »

La déclaration fortement formulée a noté que ses membres et la majorité des citoyens ne pouvaient plus supporter les diktats de quelques-uns. « L’heure n’est pas à l’action syndicale mais à combattre ou combattre ces irritants pour se rendre, capituler et leur plaire… Toutes les options doivent être mises en place pour rétablir au plus vite la loi de l’Etat. » D’autres rapports ont indiqué que les syndicats de police menaient une guerre contre ce qu’ils appelaient la « vermine ».

Le chef de l’Union nationale des syndicats autonomes a désavoué la déclaration du syndicat de la police.

Barron’s a rapporté qu’un homme politique d’extrême gauche avait condamné la déclaration des syndicats de police ; l’ancien candidat à la présidentielle Jean-Luc Melenchon a tweeté « les syndicats qui appellent à la guerre civile doivent apprendre à se taire ».

Richard Landes, un professeur d’histoire à la retraite de l’Université de Boston qui est actuellement à Paris et a écrit sur la France, a déclaré à Fox News Digital : « La police n’aurait jamais dit cela en 2005. Mais depuis lors, il y a eu une guerre furtive contre la police, avec certains spécifiquement ciblés. Je m’attendais à ce que la police se comporte plus docile maintenant qu’en 2005 parce qu’elle a été ciblée par des islamistes radicaux. Cette déclaration est remarquable.

En 2005, deux adolescents musulmans français ont vu un fourgon de police croiser leur chemin et ils ont pris la fuite. La police a poursuivi les garçons, qui se sont cachés dans une sous-station électrique dangereuse, où ils sont morts par électrocution. La police a déclaré qu’il s’agissait d’un accident et que les décès ont déclenché trois semaines d’émeutes à travers la France. Les émeutiers ont incendié des voitures et des biens publics. Les immigrés et les Français d’origine majoritairement maghrébine qui vivent dans des cités ont alimenté l’essentiel de la violence. Le gouvernement français a déclaré l’état d’urgence en novembre 2005 pour empêcher de nouvelles violences.

Vendredi, le gouvernement a annoncé qu’il mettait quelque 45 000 policiers en service pour s’attaquer aux émeutiers depuis la mort de Nahel M., 17 ans, dont le nom de famille n’a pas été dévoilé. La police a arrêté l’adolescent dans la banlieue parisienne de Nanterre mardi matin lors d’un contrôle routier.

Un officier a semblé tirer sur Nahel alors que la voiture s’éloignait soudainement, ne parcourant qu’une courte distance avant de s’écraser, Nahel mourant sur les lieux. La police a placé l’officier fautif en garde à vue et a ouvert une enquête sur des accusations d’homicide volontaire, avec des accusations portées contre lui vendredi.

Reuters a rapporté que, dans une interview à la télévision française, l’avocat du policier, Laurent-Franck Lienard, a déclaré que son client avait visé la jambe du conducteur mais avait été heurté lorsque la voiture a décollé, lui faisant tirer vers la poitrine. « De toute évidence (l’officier) ne voulait pas tuer le chauffeur », a-t-il déclaré selon le rapport.

Depuis mardi, quelque 200 policiers ont été blessés. Le nombre de personnes arrêtées dimanche matin était passé à plus de 3 000.

Macron a été critiqué vendredi pour avoir été distant et avoir dansé lors d’un concert d’Elton John à Paris alors que la France était en proie aux incendies et à la violence.

La déclaration dramatique des syndicats de police sur la « résistance » contre leur employeur, le gouvernement français, semble avoir poussé le ministre français de l’Intérieur et Macron à adopter une répression belliciste contre l’anarchie et la violence généralisées.

Le ministre français de l’Intérieur, Gérald Darmanin, s’est adressé à Twitter pour féliciter la police pour son « action résolue ». Il a écrit que les actions des forces de l’ordre avaient conduit à une « nuit plus calme » samedi.

Landes a déclaré que le public était généralement favorable à la répression. « J’ai parlé à une personne dans un magasin de vélos. Il a dit : « Ce ne sont pas des émeutes. Ils pillent. » »

Il a dit qu’au cours des 20 dernières années, les gens sont devenus « plus conscients des problèmes ». Landes a qualifié la réponse de la presse et des intellectuels aux émeutes de 2005 de « naïveté ».

Interrogé sur les informations selon lesquelles les manifestants auraient des griefs légitimes, Landes a répondu: « Bien sûr. Mais cela ne légitime guère ce qu’ils font. » Il a poursuivi: « Il peut y avoir de la discrimination, et il y a de la discrimination dans toutes les cultures. Être un immigrant n’est pas facile. » Mais, a-t-il ajouté, il existe une forte dimension d’hostilité envers la France de la part de certains musulmans du pays qu’il prétend refuser d’assimiler.

Peter Aitken de Fox News, Reuters et l’Associated Press ont contribué à ce rapport.