Assez de teasing, le Nothing Phone (2) est désormais officiel

Rien n’aime jouer le jeu de teaser à la perfection et le battage médiatique entourant le téléphone (2) a explosé au cours des derniers mois. Le Phone (2) est désormais officiel et il apporte des améliorations à tous les niveaux par rapport à son prédécesseur.









Rien Téléphone (2)

Le téléphone (2) peut sembler identique au téléphone (1), mais le nouvel appareil présente un dos arrondi qui le rend plus confortable à manipuler. L’interface Glyph a également été mise à jour et comprend désormais 11 bandes LED segmentées avec 33 zones d’éclairage LED au total. Il offre de nouveaux cas d’utilisation pour les notifications telles que le contrôle du volume et les indicateurs de minuterie.

Vous pouvez attribuer des applications spécifiques au voyant supérieur gauche pour les notifications Essential Glyph qui resteront allumées jusqu’à ce que vous effaciez la notification de votre menu de notification. Rien n’ouvre également son SDK et son API d’interface Glyph aux développeurs, nous verrons donc probablement des cas d’utilisation encore plus intelligents à l’avenir.









Téléphone (2)

Rien ne s’est passé avec un écran OLED LTPO de 6,7 pouces avec une résolution FHD+ et un taux de rafraîchissement de 1 à 120 Hz. La découpe du trou de perforation est maintenant centrée et comprend une caméra frontale de 32 MP avec un capteur Sony IMX615 et une prise en charge de l’enregistrement vidéo 1080p à 60 ips.

La caméra principale à l’arrière comprend désormais un capteur Sony IMX890 (50MP) avec stabilisation d’image OIS et EIS et des modes HDR et Motion Capture mis à jour. La caméra ultra-large 50MP utilise le même capteur Samsung JN1 que son prédécesseur, mais bénéficie également de capacités HDR avancées.









Téléphone (2) caméras

Il y a un chipset Snapdragon 8 + Gen 1 à la barre avec Phone (2) qui remplace le SD 778G+ sur le Phone (1). La batterie est maintenant de 4 700 mAh et les vitesses de charge filaire sont augmentées jusqu’à 45 W tandis que la charge sans fil reste à 15 W. Le front logiciel est couvert par Nothing OS 2.0 basé sur Android 13 qui ajoute de nouveaux widgets, des couleurs de thème, des dispositions de dossier et des couvertures illustrées.









Rien Téléphone (2)

Nothing Phone (2) est disponible en blanc et gris foncé et commence à 599 $/579 £/679 € pour la version 8/128 Go. Il existe une variante 12/256 Go pour 699 $/629 £/729 € tandis que le modèle haut de gamme 12/512 Go est fixé à 799 $/699 £/849 €. Les précommandes commencent aujourd’hui tandis que les ventes ouvertes sont prévues pour le 17 juillet via rien.tech .