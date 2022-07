Assez de sièges pour les survivants à la messe du pape à Québec, selon l’équipe de planification de la visite papale

Après tout, il y aura suffisamment de sièges pour tous les survivants des Premières Nations qui souhaitent assister à la grande messe de réconciliation du pape François au Québec, a confirmé le comité de planification de la visite papale.

« Nous pourrons répondre à la demande de chaque survivant des pensionnats indiens qui aimerait assister à ce moment », a déclaré Jasmin Lemieux-Lefebvre, qui fait partie du comité.

L’annonce fait suite à une rencontre entre les dirigeants autochtones et l’équipe de planification, au cours de laquelle les deux parties ont discuté du nombre de survivants dans l’Est du Canada qui souhaitent assister à la messe, qui aura lieu le 28 juillet à la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré. , à environ 30 kilomètres au nord-est de Québec.

« Nous avons suffisamment de marge maintenant pour voir que oui, nous pourrons accommoder tout le monde », a confirmé Lemieux-Lefebvre.

Jasmin Lemieux-Lefebvre, qui fait partie de l’équipe nationale organisatrice de la visite papale, a déclaré qu’il y aura suffisamment de places pour tous les survivants des pensionnats qui souhaitent assister à la messe du pape François à Québec. (Radio Canada)

Les dirigeants autochtones du Québec avaient exprimé incertitude et déception ces dernières semaines sur le nombre de sièges qui seraient disponibles pour les survivants.

Le chef régional de l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, Ghislain Picard, qui a pris part à la rencontre, s’est dit satisfait de cette nouvelle.

«La priorité sera entièrement donnée aux survivants des pensionnats et c’est ce que nous voulions depuis le début», a-t-il déclaré en entrevue à Radio-Canada.

L’espace à l’intérieur de la basilique est limité à 1 400 places, et 70 % d’entre elles seront réservées aux Premières nations, aux Inuits et aux Métis.

L’Église met également en place 10 000 sièges supplémentaires à l’extérieur de la basilique, dont 7 000 sièges sont réservés aux autochtones.

Il y a 1 400 places à l’intérieur de la Basilique Sainte-Anne-de-Beaupré et 10 000 places seront installées à l’extérieur. (Claude Bellemare/Radio Canada)

Lemieux-Lefebvre a déclaré que les survivants des pensionnats seront assis juste en face du pape.

“Je pense que si nous ne mettons pas [them in front]nous entendrons le pape François lui-même”, a-t-il déclaré. “Je pense qu’il a clairement indiqué que sa priorité était de les rencontrer.”

Picard a déclaré qu’il était difficile de s’assurer que les places soient équitablement réparties entre les Premières Nations de l’Est du Canada et de décider qui obtiendrait une place à l’intérieur ou à l’extérieur.

Il a déclaré qu’il appartiendrait à chaque nation de déterminer qui, au sein de la communauté, obtiendrait les sièges convoités. “Je pense que ce n’est que justice”, a-t-il déclaré.

L’assemblée travaille maintenant à s’assurer que les communautés autochtones disposent des informations les plus à jour et les plus précises possibles, car il y a eu beaucoup de confusion et de désinformation, a déclaré Picard.

Les inquiétudes concernant la logistique demeurent

Ghislain Picard a déclaré que certaines informations sur le transport et la logistique restent floues. (Ivanoh Demers/Radio-Canada)

Un enjeu qui reste à régler est l’accessibilité du site, selon Tania Courtois, coordonnatrice en santé communautaire pour Ekuanitshit, une communauté innue de la Côte-Nord.

Courtois a déclaré à Espaces autochtones de Radio-Canada que les détails sur le transport vers et depuis le site restent très flous.

“Nous irons avec des personnes âgées, des malades qui ont besoin d’aide et nous ne sommes pas assez”, a-t-elle déclaré. “On ne sait pas comment vont fonctionner les transports. C’est dur, on essaie de s’organiser et de s’entraider, mais [the information] est flou.”

Picard a fait écho à la préoccupation de Courtois, affirmant que de nombreux survivants sont des personnes âgées qui ont besoin d’aide pour se déplacer.

Lemieux-Lefebvre a déclaré que plus de détails sur la logistique seront annoncés vendredi.