"Assez de preuves pour essayer de punir" Chef du corps de lutte: police de Delhi

Brij Bhushan Sharan Singh, le chef de banc de la Fédération de lutte du pays accusé de harcèlement sexuel, a refusé de démissionner malgré l’acte d’accusation déposé contre lui par la police de Delhi. Interrogé par Times Now sur la question, le député à six reprises a non seulement refusé, mais s’est également mal comporté avec le journaliste et a claqué une portière de voiture sur le micro.

Des sources ont déclaré que la police de Delhi avait déposé un acte d’accusation de 1000 pages contre le chef de la Fédération après une enquête détaillée qui comprenait l’interrogatoire de plus de 100 personnes. Des sources ont déclaré que 15 des personnes interrogées ont témoigné en faveur des sept lutteurs qui l’ont accusé de harcèlement sexuel. Parmi eux se trouvaient les amis et les familles des lutteurs.

Il a été accusé de harcèlement sexuel, de harcèlement, de séquestration et d’intimidation criminelle. Un deuxième FIR (First Information Report) a été déposé contre lui sur la base d’allégations d’un lutteur mineur, qui a été enregistré en vertu de la loi POCSO (Protection of Children from Sexual Offences). Il risque trois et sept ans de prison dans les deux affaires.

La police de Delhi, cependant, a demandé l’annulation de l’affaire POCSO, invoquant le manque de preuves.

Le tribunal de l’avenue Rouse de Delhi a convoqué le chef de la Fédération de lutte le 18 juillet. « Les preuves sont suffisantes pour juger et punir l’accusé », ont déclaré des sources policières.

Aujourd’hui, interrogé sur les accusations portées contre lui, qui allèguent un harcèlement sexuel répété et continu, le chef de la Fédération de lutte a déclaré qu’il « parlerait devant le tribunal » et a refusé de donner le moindre « masala » aux médias.

Plus tôt, Singh avait nié toutes les allégations et avait déclaré qu’il ne démissionnerait que si le Premier ministre Narendra Modi le souhaitait.

Les lutteurs – dont beaucoup sont médaillés nationaux et internationaux – avaient organisé une manifestation exigeant une action contre lui plus tôt cette année. En avril, ils sont descendus dans la rue, organisant un sit-in à Jantar Mantar jusqu’à ce qu’ils soient expulsés après plusieurs démêlés avec la police de Delhi.

Des images d’Olympiens coincés sur la route et traînés par la police ont déclenché le choc et l’indignation à travers le pays. Peu de temps après, le gouvernement est intervenu, demandant aux lutteurs d’attendre que la police termine son enquête.