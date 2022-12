Assez de fentanyl pour tuer tous les Américains saisis en 2022 – DEA — RT World News

Les forces de l’ordre ont interdit un record de 50 millions de pilules contenant l’opiacé mortel, ainsi que 10 000 livres de poudre

La Drug Enforcement Administration (DEA) des États-Unis a saisi plus de 379 millions de doses mortelles de fentanyl en 2022, suffisamment pour tuer chaque personne aux États-Unis. Les opioïdes synthétiques comme le fentanyl tuent actuellement plus de 70 000 Américains par an, selon les données du gouvernement.

Dans un communiqué de presse publié mardi, l’agence a annoncé avoir saisi 50,6 millions de comprimés contenant du fentanyl, un nombre record pour la DEA. Plus de 10 000 livres (4 535 kilos) de poudre de fentanyl ont également été saisies, le total total représentant plus de 379 millions de doses mortelles – plus que suffisant pour tuer les 331 millions d’hommes, de femmes et d’enfants aux États-Unis.

Le fentanyl est un opioïde artificiel qui est environ 50 fois plus puissant que l’héroïne. Deux milligrammes de la substance sont considérés comme une dose mortelle, ce qui permet aux trafiquants de faire passer en contrebande des quantités potentiellement lucratives de la drogue à travers les frontières américaines, souvent déguisées en pilules pharmaceutiques de marque.















Deux organisations criminelles mexicaines – les cartels de Sinaloa et de Jalisco – sont “principalement responsable du fentanyl qui tue les Américains aujourd’hui”, L’administrateur de la DEA, Anne Milgram, a déclaré dans un communiqué. Milgram a expliqué que les cartels produisent en masse la drogue au Mexique, en utilisant des produits chimiques provenant en grande partie de Chine.

Les républicains ont à plusieurs reprises blâmé l’assouplissement de la sécurité des frontières par le président Joe Biden pour la recrudescence des décès dus au fentanyl aux États-Unis. Un record de 108 000 personnes sont mortes d’une surdose de drogue aux États-Unis au cours des 12 mois précédant mars 2022, contre un précédent record de 98 000 en mars 2021. Environ 72 000 de ces décès ont été causés par des opioïdes synthétiques comme le fentanyl, selon les chiffres du Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes.

Alors que ces jalons sinistres ont été atteints sous l’administration Biden, les surdoses ont monté en flèche lors de la pandémie de Covid-19 en 2020, lorsque Donald Trump était président. Cependant, avant la pandémie et les blocages qui ont suivi, les surdoses ont lentement diminué en 2018 et 2019, lorsque certains des contrôles aux frontières les plus stricts de Trump ont été mis en place.

En plus des saisies de la DEA, les agents des douanes et de la protection des frontières ont saisi 14 700 livres (6 667 kilos) de fentanyl au cours de l’exercice 2022, qui s’est terminé en octobre.