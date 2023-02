Assez d’appel? Le déménagement du centre commercial Elgin dans l’ancien East Dundee Dominick’s obtient le soutien des planificateurs, pas celui du maire – Shaw Local

Alors que le temps presse pour un bail qui est sur le point d’expirer, les propriétaires du centre commercial Elgin se sont rapprochés de l’idée de faire d’East Dundee leur nouvelle maison.

Les membres de la commission d’urbanisme, de zonage et d’histoire du village ont recommandé jeudi l’approbation d’un permis d’utilisation spéciale et d’une catégorie de zonage pour permettre le centre commercial couvert. Les administrateurs du village pourraient voter sur la proposition dès le 20 février.

Destination populaire le week-end, le centre commercial Elgin, actuellement situé au 308, boulevard S. McLean, à Elgin, attire des milliers de personnes qui achètent des articles religieux traditionnels, des vêtements, des meubles, des bottes, des bijoux et des appareils électroniques. Cependant, le bail du centre commercial expire ce printemps.

Les propriétaires du groupe Elgin Mall espèrent transformer le magasin Dominick’s fermé sur l’avenue Dundee à East Dundee en la nouvelle maison du centre commercial.

“Nous pensons que ce serait un atout formidable pour la communauté”, a déclaré Dan Shapiro, avocat du groupe Elgin Mall, ajoutant que le centre commercial donnerait un coup de pouce au centre commercial linéaire en difficulté de l’avenue Dundee et de la route 72.

Le président d’East Dundee Village, Jeff Lynam, n’en est cependant pas si sûr.

“Cette entreprise ne renforce pas l’attrait d’East Dundee et ne profitera donc pas à ses citoyens”, a déclaré Lynam vendredi. “De plus, les propriétaires ont fait des affirmations qui, à mon avis, ne peuvent être fondées.”

Les propriétaires du Elgin Mall Group ont estimé les revenus totaux du centre commercial à 12,5 millions de dollars par an, ce qui pourrait signifier jusqu’à 200 000 $ en revenus de taxe de vente pour le village. Lynam s’est demandé comment le centre commercial, ouvert quatre jours par semaine, pouvait générer autant de chiffre d’affaires chaque année.

“C’est une vaine tentative de planter des signes dollar dans les yeux des membres du conseil (du village)”, a-t-il déclaré vendredi. “Je trouve ça offensant.”

Jeudi, les propriétaires du groupe Elgin Mall ont noté que de nombreux vendeurs du centre commercial étaient en activité depuis l’ouverture du centre commercial il y a 20 ans et avaient une clientèle fidèle.

Rosa Leal, copropriétaire d’un centre commercial dont la boutique vend des vêtements occidentaux traditionnels, a déclaré que la synergie d’avoir plusieurs fournisseurs sous un même toit contribue au succès du centre commercial. Les propriétaires du centre commercial ont déclaré qu’ils prévoyaient que 87 vendeurs les suivraient jusqu’à l’emplacement d’East Dundee.

“Nous nous aidons en amenant plus de clients”, a-t-elle déclaré jeudi à la commission d’urbanisme, de zonage et d’histoire du village. « Pour moi, c’est très réussi. Et pour les gens à l’intérieur du centre commercial Elgin, c’est aussi très réussi. Ils veulent continuer. »

Bien que certains administrateurs de village contactés vendredi aient refusé de dire comment ils voteraient sur la question, certains ont déclaré que la taxe de vente supplémentaire profiterait au village, d’autant plus qu’il cherche des moyens de remplir ses obligations en matière de pension de police. Les administrateurs du village ont récemment approuvé une augmentation de la taxe foncière pour aider à couvrir une partie de son passif de pension de police.

“Certes, dans ma tête, je pense que le commerce de détail sonne bien parce que cela entraînera une taxe de vente”, a déclaré la fiduciaire Sarah Brittin.

Les propriétaires du centre commercial linéaire d’East Dundee disent qu’ils prévoient de dépenser 4,5 millions de dollars pour donner un coup de jeune au centre commercial.

“J’aimerais savoir comment un investissement de 4 millions de dollars dans un bâtiment désaffecté n’augmente pas l’attrait”, a déclaré vendredi l’administrateur Scott Kunze, faisant référence à l’opposition de Lynam.

Les propriétaires d’Elgin Mall Group disent qu’un nouvel emplacement serait structuré différemment de l’emplacement d’Elgin. Au lieu de cloisons en tissu et de vitrines ouvertes, l’emplacement d’East Dundee aurait des magasins murés et respecterait les normes de conception couvrant les sols, les couleurs de peinture et le stockage, ont déclaré les propriétaires. Ils ont également suggéré que les vendeurs souhaitant étendre leurs activités pourraient occuper d’autres espaces vacants dans le centre commercial linéaire.

“L’espace que nous regardons (à) est fermé depuis de très nombreuses années”, a déclaré Leal, faisant référence au magasin fermé de Dominick. “Je ne vois pas pourquoi quelqu’un ici ne serait pas intéressé à donner vie à cet endroit.”

