« Assez, c’est assez » : agences étatiques de l’ONU et ONG

Près d’une vingtaine de chefs d’agences des Nations Unies et d’ONG partenaires ont lancé dimanche un nouvel appel à un cessez-le-feu humanitaire. Voici leur déclaration dans son intégralité :

« Depuis près d’un mois, le monde suit l’évolution de la situation. en Israël et dans le territoire palestinien occupé sous le choc et l’horreur face au nombre croissant de vies perdues et déchirées.

En Israël, quelque 1 400 personnes ont été tuées et des milliers de personnes ont été blessées, selon les autorités israéliennes. Plus de 200 personnes, dont des enfants, ont été prises en otages. Les roquettes continuent de traumatiser les familles. Des dizaines de milliers de personnes ont été déplacées. C’est horrible.

Cependant, les meurtres horribles d’encore plus de civils à Gaza sont un scandale, tout comme le fait de priver 2,2 millions de Palestiniens de nourriture, d’eau, de médicaments, d’électricité et de carburant.

À Gaza, selon le ministère de la Santé, près de 9 500 personnes ont été tués, dont 3 900 enfants et plus de 2 400 femmes. Plus de 23 000 blessés nécessitent des soins immédiats dans des hôpitaux saturés.

Une population entière est assiégée et attaquée, privée d’accès aux éléments essentiels à sa survie, bombardée dans ses maisons, abris, hôpitaux et lieux de culte. C’est inacceptable.

Plus de 100 attaques contre les soins de santé ont été signalées.

De nombreux travailleurs humanitaires ont été tués depuis le 7 octobre, notamment 88 collègues de l’UNRWA – le plus grand nombre de victimes des Nations Unies jamais enregistré dans un seul conflit.

Nous renouvelons notre appel aux parties pour qu’elles respecter toutes leurs obligations en vertu du droit international humanitaire et des droits de l’homme.

Nous renouvelons notre appel pour libération immédiate et inconditionnelle de tous les civils retenus en otages.

Les civils et les infrastructures dont ils dépendent – ​​y compris les hôpitaux, les refuges et les écoles – doit être protégé.

Davantage d’aide – nourriture, eau, médicaments et bien sûr carburant – doit arriver à Gaza en toute sécurité, rapidement et à l’échelle nécessaire, et doit atteindre les personnes dans le besoin, en particulier les femmes et les enfants, où qu’ils se trouvent.

Nous avons besoin d’un cessez-le-feu humanitaire immédiat. Cela fait 30 jours. Trop c’est trop. Cela doit cesser maintenant.»

Signataires :

M. Martin Griffiths, Coordonnateur des secours d’urgence et Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires (BCAH)

Mme Sofia Sprechmann Sineiro, Secrétaire générale, CARE International

Mme Jane Backhurst, présidente de Conseil d’administration de l’ICVA (Aide Chrétienne)

(Aide Chrétienne) M. Jamie Munn, directeur exécutif, Conseil international des agences bénévoles (ICVA)

Mme Anne Goddard, Directrice générale et Présidente par intérim, Interaction

Mme Amy E. Pope, Directrice générale, Organisation internationale pour les migrations (OIM)

Mme Tjada D’Oyen McKenna, directrice générale, Corps de la Miséricorde

M. Volker Türk, Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH)

Mme Janti Soeripto, présidente et directrice générale, Sauver les enfants

Mme Paula Gaviria Betancur, Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l’homme des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays (RS sur les droits de l’homme des personnes déplacées)

M. Achim Steiner, Administrateur, Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD)

Dr Natalia Kanem, Directrice exécutive, Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP)

M. Filippo Grandi, Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés (HCR)

Mme Maimunah Mohd Sharif, Directrice exécutive du Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat)

Mme Catherine Russell, Directrice exécutive, Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF)

Mme Sima Bahous, Secrétaire générale adjointe et Directrice exécutive, ONU Femmes

Mme Cindy McCain, directrice exécutive, Programme alimentaire mondial (PAM)

Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général, Organisation mondiale de la santé (OMS)

