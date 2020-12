La tâche de renifler les passagers infectés par COVID-19[feminine à l’aéroport international de Santiago du Chili va aux chiens.

Une équipe de Golden Retrievers et de Labradors s’assoit lorsqu’ils sentent le virus et reçoivent une friandise. Les canines arborent des vestes « biodétecteur » vertes avec une croix rouge.

Les passagers d’un point de contrôle sanitaire de l’aéroport s’essuient le cou et les poignets avec des compresses de gaze qui sont ensuite placés dans des contenants en verre et envoyés aux chiens pour voir s’ils détectent COVID-19[feminine .

Les chiens renifleurs sont surtout connus pour trouver des médicaments et des explosifs, mais ils ont également été formés auparavant pour détecter le paludisme, le cancer et la maladie de Parkinson.

Chiens dressés pour détecter le roman coronavirus ont déjà commencé à renifler des échantillons de passagers dans les aéroports des Émirats arabes unis et de Finlande.

Une étude a récemment révélé que les chiens peuvent identifier les individus infectés avec une précision de 85% à 100% et exclure une infection avec une précision de 92% à 99%.

La police chilienne de Carabinero a formé les chiens et l’inspecteur général Esteban Diaz a déclaré que les chiens avaient plus de 3 millions de récepteurs olfactifs, plus de 50 fois ceux des humains, et qu’ils étaient donc idéalement placés pour aider à lutter contre le coronavirus .

Les infections au Chili sont loin d’un pic en juin, mais ont recommencé à augmenter avec environ 2000 nouveaux cas en moyenne signalés chaque jour, selon un décompte de Reuters. Le Chili compte au total 589 189 cas confirmés et 16 217 décès dus à la maladie.