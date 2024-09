Assetto Corsa EVO sera dévoilé le 30 septembre

Il y a eu les rapports financiers sur « Assetto Corsa 2 », puis la confirmation du nom Assetto Corsa EVO, le teaser en jeu d’Assetto Corsa Competizione et, cette semaine encore, la confirmation d’une date de sortie en accès anticipé pour janvier 2025.

Nous avons vu des images fixes de modèles de voitures sous licence et de circuits, sachant qu’ils prendraient en charge la réalité virtuelle et avons même interrogé Kunos Simulazioni sur son processus de développement qui a duré cinq ans.

Maintenant, ou plutôt très bientôt, le monde verra EVO en action pour la première fois, avec ce qui est présenté comme une « bande-annonce » prévue pour le lundi 30 septembre 2024 à 13h00 BST / 14h00 CEST / 5h00 PST / 8h00. HNE.

La vignette présente une spectaculaire et rare super berline à propulsion arrière : l’Alfa Romeo Giulia GTAm.

Il convient peut-être également de noter que Porsche est cité dans la description de YouTube en tant que partenaire avec un « merci spécial » aux côtés d’Alfa Romeo, du fabricant d’équipement de simulation de course RSeat, des experts en casques de protection BELL, BBR et des créateurs de vêtements de course OMP.

« La passion automobile est un état d’esprit et elle est animée par le cœur », lit-on également dans la description.

Avec ACC, le spin-off officiel de la simulation de course SRO, EVO revient aux racines de la série – et sur la base de cette description, nous suggérons une évolution vers une culture automobile générale plutôt que vers un sport purement automobile.

Les images partielles des voitures publiées jusqu’à présent semblent indiquer une certaine forme de salle d’exposition, par exemple. Nous en saurons plus dans quelques jours.

Quand Assetto Corsa EVO sera-t-il dévoilé ?