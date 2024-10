Assetto Corsa EVO prêt pour les courses quotidiennes classées via un « portail compagnon »

Assetto Corsa EVO bénéficiera des fonctionnalités multijoueurs en ligne natives les plus complètes à ce jour pour un titre AC grâce à un nouveau partenariat avec Speed ​​Capital.

L’organisation fondée par David Perel supervise la Coach Dave Academy et The SimGrid – et c’est cette dernière entreprise qui alimentera un « portail compagnon ».

Traxion comprend que les fonctionnalités ne sont pas attendues pour le lancement initial en accès anticipé en janvier 2025 et, par conséquent, les détails précis ne sont pas actuellement disponibles.

En apparence, un profil de pilote avec des statistiques de course détaillées sera accessible, ressemblant beaucoup aux profils sur SimGrid – la communauté de courses de simulation et le service de gestion de ligue existants.

Une diapositive de présentation lors d’un panel ADAC SimRacing Expo a également confirmé l’existence de « Daily Racing ». Dans des titres tels que Gran Turismo 7, par exemple, une course quotidienne est une liste de lecture d’événements prédéfinis dans lesquels les pilotes sont répartis en courses en fonction d’un facteur de classement de compétences.

C’est quelque chose qui n’est pas possible directement dans Assetto Corsa ou Assetto Corsa Competizione. Au lieu de cela, des organisations tierces proposent un service similaire, comme Low Fuel Motorsport ou Simracing.GP.

« Nous voulons créer un écosystème et nous approfondirons [it] au cours des prochaines semaines en termes de types de fonctionnalités auxquelles vous pouvez vous attendre », a déclaré Marco Massarutto, co-fondateur et directeur exécutif de Kunos.

« Mais l’idée est qu’on ne quitte jamais EVO. »

« Ce que cela signifie réellement, c’est qu’il y a plus de fonctionnalités à venir, [and] plus tôt », a déclaré Steven Worrell, directeur du marketing chez Speed ​​Captial.

« Nous sommes en mesure de donner [Kunos] les gars ont la liberté de se concentrer sur le développement du jeu plutôt que sur un portail Web et un site Web, ils peuvent se concentrer sur les mécanismes de base du jeu. »

Marco Massarutto (à gauche), Steven Worrell (au milieu) et Davide Brivio (à droite)

Fonctionnalités non exclusives

Immédiatement après l’annonce, Traxion a été informé de troubles au sein de plusieurs sociétés de gestion de communauté de courses de simulation de course.

Cependant, Traxion estime que même si SimGrid a été utilisé pour créer les services, il sera ouvert à d’autres points de vente concurrents.

« L’idée de coopérer avec SimGrid est de tirer parti des compétences et de l’expérience dans ce domaine particulier », a poursuivi Massarutto.

« Ce n’est pas une exclusivité. Nous voulons que l’écosystème EVO soit ouvert à tout type d’activité, de ligue et de choses comme celle-ci.

« Nous voulons que tout reste ouvert à tout type d’organisation afin que n’importe quelle ligue ou communauté puisse organiser ses propres courses. »