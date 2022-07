Assembler la grille sauvera des vies alors que les conditions météorologiques extrêmes s’aggravent

L’utilisation intensive de climatiseurs énergivores est le plus gros problème. Mais la chaleur intense peut également réduire la production des centrales électriques, faire exploser les transformateurs et forcer les lignes électriques à s’affaisser. De graves sécheresses dans de vastes régions du pays ont également réduit significativement la disponibilité de l’énergie hydroélectrique, selon à la North American Electric Reliability Corporation (NERC).

Il est peu probable que cela s’améliore bientôt. Un certain nombre d’opérateurs de réseau peuvent avoir du mal à répondre à la demande de pointe estivale, créant le risque de pannes de courant, note le rapport du NERC.

Les réseaux isolés et désuets du pays ont désespérément besoin d’améliorations pour maintenir les lumières, le chauffage et la climatisation allumés au milieu d’événements météorologiques extrêmes que le changement climatique rend plus courants, plus graves et plus dangereux. Un moyen évident de résoudre bon nombre de ces problèmes consiste à intégrer plus étroitement les réseaux régionaux du pays, en les associant à des lignes de transmission à plus longue portée.

Si l’électricité produite dans une zone peut être plus facilement partagée entre des régions beaucoup plus vastes, l’électricité peut simplement être acheminée là où elle est nécessaire au moment où les clients allument les climatiseurs en masse, ou lorsque les centrales électriques ou les conduites d’alimentation en carburant tombent en panne en raison de températures élevées, des incendies de forêt, des ouragans ou d’autres événements, explique Liza Reed, directrice de recherche spécialisée dans la transmission au Niskanen Center, un groupe de réflexion de Washington, DC.

Le problème est qu’il s’est avéré difficile de construire des interconnexions de transmission et de réseau à plus longue portée pour diverses raisons, y compris les défis de permis d’ériger des câbles à travers des terres privées et publiques à travers les villes, les comtés et les États et la réticence des autorités locales à perdre le contrôle. ou se soumettre à une plus grande surveillance fédérale.

Le cas du Texas

Le manque de fiabilité du réseau américain n’est pas un problème nouveau. La chaleur intense et les tempêtes hivernales ont révélé à plusieurs reprises la fragilité des systèmes électriques ces dernières années, laissant des milliers, voire des millions de personnes sans électricité alors que les températures montaient ou plongeaient.

L’un des défis fondamentaux est que les réseaux sont aujourd’hui très fragmentés. Il existe trois principaux réseaux électriques aux États-Unis : le réseau de l’Est, le réseau de l’Ouest et l’Electric Reliability Council of Texas (ERCOT). Mais il existe de nombreux organismes régionaux de transport au sein de ces deux premiers systèmes, notamment le California Independent System Operator, le Southwest Power Pool, PJM Interconnection, New York ISO, etc.

Ces grilles forment un réseau complexe de réseaux opérant sous différents régulateurs, règles et structures de marché, et souvent avec des connexions limitées entre eux.