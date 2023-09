Assemblée troublée : les critiques critiquent une « organisation mourante » alors que l’ONU fait face à des appels à la réforme

Il a été salué comme un « moment unique en son genre » permettant aux dirigeants du monde de se réunir et de relever les défis les plus urgents du monde.

Il a également été rejeté comme le rassemblement annuel d’une « organisation mourante » rendue impuissante et hors de propos par ses propres règles, un exercice annuel qui, à la base, « ne fait que perdre du temps et de l’argent » alors que les problèmes du monde sont abordés ailleurs.

Ces deux descriptions de l’Assemblée générale des Nations Unies de cette semaine – la première par le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, la seconde par le sénateur de l’Idaho Jim Risch, le plus haut républicain de la commission sénatoriale des affaires étrangères – soulignent les deux réalités concurrentes exposées cette semaine dans New York. D’une part, l’événement annuel est inégalé en termes d’ampleur et de prestige. Il s’agit du seul forum international régulier au cours duquel les dirigeants de nations rivales se réunissent pacifiquement sous un même toit et où de hauts responsables des quatre coins de la planète élaborent des plans multinationaux pour lutter contre la faim, le changement climatique, les maladies, le maintien de la paix, la prolifération nucléaire et virtuellement. toutes les autres questions inscrites à l’agenda mondial aujourd’hui.

D’un autre côté, les critiques affirment que l’événement démontre à quel point l’ONU est devenue inefficace et paralysée au 21e siècle, fournissant une preuve irréfutable que l’organisation a cruellement besoin de réformes significatives. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a exprimé ce point de vue cette semaine, désignant le statut de la Russie en tant que membre permanent disposant d’un droit de veto au sein du Conseil de sécurité, composé de 15 membres, comme la principale raison pour laquelle l’ONU est incapable de prendre des mesures significatives, comme arrêter une guerre. .

« Peu importe qui vous êtes, le système actuel des Nations Unies vous rend toujours moins influent que le droit de veto détenu par quelques-uns et utilisé à mauvais escient par un seul : la Russie. C’est au détriment de tous les autres membres de l’ONU », a déclaré M. Zelenskyy, s’exprimant par l’intermédiaire d’un interprète.

« Nous devons reconnaître que l’ONU se trouve dans une impasse sur les questions d’agression. L’humanité ne place plus ses espoirs dans l’ONU lorsqu’il s’agit de défendre les frontières souveraines des nations », a-t-il déclaré. « Les dirigeants du monde recherchent de nouvelles plates-formes et alliances qui pourraient réduire l’ampleur désastreuse des problèmes – les problèmes qui sont résolus ici, entre ces murs, par la rhétorique plutôt que par de véritables solutions ; avec des aspirations à faire des compromis avec les tueurs, plutôt qu’à protéger des vies.

Il ne s’agit pas d’une plainte nouvelle, mais qui semble avoir une force particulière cette année alors que l’organisation mondiale lutte pour définir son rôle et gérer ses contradictions internes face à de multiples crises. Cette lutte survient même avec une administration à Washington qui paie sa cotisation et affirme vouloir renforcer la coopération internationale.

En tant que l’un des cinq membres permanents du Conseil, aux côtés des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de la France et de la Chine, la Russie dispose d’un droit de veto et a utilisé ce pouvoir à plusieurs reprises depuis son invasion de l’Ukraine en février 2022. En septembre dernier, par exemple, Moscou a opposé son veto à une résolution contraignante du Conseil de sécurité de l’ONU qui l’aurait forcé à abandonner sa guerre contre son voisin.

Mission principale

Au niveau le plus fondamental, l’idée de l’ONU en tant qu’organisme international capable de mettre fin aux guerres majeures – l’un des concepts fondamentaux à l’origine de sa création en 1945 – ne semble plus applicable. En fait, les principales nations de l’ONU semblent désormais directement responsables de leur lancement. Dans le cas de la Russie, cela soutient également certains des pires acteurs du monde.

Par exemple, le président sud-coréen Yoon Suk Yeol a visé cette semaine le partenariat de défense croissant entre la Russie et la Corée du Nord, qui a construit un arsenal de missiles balistiques et d’armes nucléaires en violation des résolutions unanimes du Conseil de sécurité.

« Il est paradoxal qu’un membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU, désigné comme le gardien ultime de la paix mondiale, mène la guerre en envahissant une autre nation souveraine et reçoive des armes et des munitions d’un régime qui viole de manière flagrante les résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU », a déclaré M. Yoon. dit.

Les transgressions de la Russie ne sont pas la seule raison pour laquelle l’Assemblée générale des Nations Unies de cette année a été accueillie avec dérision par certains critiques. M. Risch et d’autres soutiennent que le forum tel qu’il est actuellement construit fait autant de mal que de bien, fournissant des plateformes à des orateurs incendiaires tout en gelant certains alliés démocrates.

« L’Assemblée générale des Nations Unies de cette année n’est pas fondée sur la réalité », a déclaré M. Risch dans une déclaration remarquablement directe mercredi soir. « En plus d’exclure la participation de la démocratie taïwanaise, l’AGNU de cette année a été utilisée comme une plate-forme permettant au régime meurtrier iranien de partager ses idées anti-américaines et anti-démocratiques, et de tenter de faire honte à Israël – la seule démocratie et notre plus fort allié dans le monde. Moyen-Orient – ​​et de se concentrer sur le changement climatique alors que le monde est en proie à de graves dangers et à de nombreuses menaces.

En effet, le président iranien Ebrahim Raisi, dans son discours de mardi, a notamment accusé les États-Unis de fomenter la guerre entre la Russie et l’Ukraine dans le cadre de leur plan directeur visant à affaiblir l’Europe. Il a également nié que l’Iran soutienne la guerre russe, malgré les preuves évidentes selon lesquelles les troupes russes utilisent régulièrement des drones de fabrication iranienne dans leurs attaques contre l’Ukraine.

Mis à part la rhétorique incendiaire de son programme, l’ONU n’est certainement pas une organisation incompétente. En prenant l’Ukraine comme exemple, l’ONU a lancé, au cours des 18 derniers mois, des initiatives d’aide humanitaire massives pour les citoyens ukrainiens restés dans leur pays et pour les réfugiés contraints de fuir le pays. Ses inspecteurs nucléaires ont également contribué à désamorcer une impasse tendue à la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhzhia. Les responsables de l’ONU ont aidé à négocier un accord visant à maintenir les exportations de céréales depuis les ports ukrainiens – bien que la Russie se soit récemment retirée de cet accord.

Bon nombre des rôles moins prestigieux mais indispensables de l’ONU, notamment les forces de maintien de la paix dans les pays en difficulté à travers le monde et ses programmes promouvant les initiatives multilatérales en matière de santé et d’éducation, seraient difficiles à recréer en l’absence d’un organe central unique.

Son rassemblement annuel à New York, malgré tous ses défauts, est certainement un événement mondial unique. Lors d’une conférence de presse la semaine dernière, M. Guterres a qualifié l’Assemblée générale de « moment unique chaque année pour les dirigeants des quatre coins du monde, non seulement pour évaluer l’état du monde, mais aussi pour agir pour le bien commun ». » et a souligné que « les gens se tournent vers leurs dirigeants pour trouver une issue à ce désordre ».

Mais même le chef de l’ONU a reconnu que les institutions puissantes de la Seconde Guerre mondiale qui soutiennent le système multilatéral actuel – y compris l’ONU – devaient apporter des changements pour relever les défis contemporains.

C’est « la réforme ou la rupture », écrit-il dans son rapport annuel sur l’état des Nations Unies.

Une « organisation mourante » ?

Pourtant, rares sont ceux qui contestent l’idée selon laquelle l’ONU pourrait bénéficier de réformes. Dans son propre discours cette semaine, le président Biden a réitéré le soutien des États-Unis à l’ajout de davantage de pays au Conseil de sécurité afin de mieux refléter l’évolution du pouvoir économique et politique mondial depuis la création de l’organisation au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.

« Dans mon discours devant cette instance l’année dernière, j’ai annoncé que les États-Unis soutiendraient l’élargissement du Conseil de sécurité », a-t-il déclaré. « Nous devons être capables de sortir de l’impasse qui entrave trop souvent les progrès et bloque le consensus au sein du conseil. »

L’une des propositions de réforme les plus courantes consisterait à ajouter le Brésil, l’Allemagne, l’Inde, la Corée du Sud et l’Afrique du Sud comme membres permanents du conseil, augmentant ainsi considérablement la représentation des différents coins du monde au sein du panel.

Mais une telle décision n’empêcherait pas la Russie, la Chine ou d’autres membres permanents du Conseil d’exercer leur droit de veto et de bloquer les mesures soutenues par une écrasante majorité de pays. Pour y parvenir, des réformes plus radicales seraient nécessaires.

L’une de ces idées repose sur ce que l’on appelle une « dérogation au veto », par laquelle une grande majorité – au moins les deux tiers des pays membres – pourrait vaincre le veto de n’importe quel membre permanent.

Mais cette proposition, comme toutes les autres idées de réforme majeures, se heurte à des défis structurels majeurs. Cela nécessiterait des modifications à la Charte des Nations Unies elle-même, ce qui signifie que les cinq membres permanents du Conseil de sécurité – dont la Chine et la Russie – devraient les approuver.

« Les obstacles à la réforme du conseil sont redoutables », a écrit Stewart Patrick, chercheur principal et directeur du programme Ordre mondial et institutions du Carnegie Endowment for International Peace, dans une analyse de juin.

« Toute modification de la composition du Conseil ou des règles de vote nécessiterait l’approbation des deux tiers des membres de l’ONU… accompagnée d’une législation nationale pertinente », a-t-il écrit. « Compte tenu de l’intensification des rivalités géopolitiques et de la polarisation politique croissante dans de nombreux pays, les perspectives de modernisation du Conseil semblent minces. »

Aussi minces que puissent être ces chances, les critiques affirment que l’alternative à la réforme est un avenir sans pertinence.

« Une véritable réforme de l’ONU est la seule voie à suivre pour cette organisation mourante », a déclaré M. Risch dans sa déclaration.

— Guy Taylor a contribué à ce rapport.