Assemblée générale des Nations Unies : à quoi s’attendre alors que les dirigeants mondiaux se réunissent cette semaine | Actualités des Nations Unies

La crise climatique et la guerre en Ukraine devraient figurer en bonne place cette semaine aux Nations Unies, alors que plus de 140 dirigeants et représentants d’États du monde entier se rendront à New York pour s’adresser à la 78e session de l’Assemblée générale des Nations Unies (AGNU).

Le débat général de haut niveau, qui débute mardi après deux semaines de réunions, est l’événement le plus suivi du calendrier annuel de l’ONU.

Il offre aux dirigeants du monde et aux chefs d’État l’occasion d’exposer leurs priorités pour l’année à venir, d’encourager la coopération sur des questions urgentes et, souvent, d’interpeller leurs adversaires.

« C’est un moment unique chaque année pour les dirigeants des quatre coins du monde, non seulement d’évaluer l’état du monde, mais aussi d’agir pour le bien commun », a déclaré le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, aux journalistes la semaine dernière. . « Et c’est ce dont le monde a besoin maintenant. »

Le débat général de cette année se déroule sous le thème « Reconstruire la confiance et raviver la solidarité mondiale : accélérer l’action sur l’Agenda 2030 et ses objectifs de développement durable en faveur de la paix, de la prospérité, du progrès et de la durabilité pour tous ».

Une série de discussions bilatérales auront également lieu en marge de l’événement.

Voici tout ce que vous devez savoir :

Une nouvelle page dédiée à la Semaine de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies vient d’être lancée ! Guichet unique proposant de nombreuses informations utiles sur les événements clés de la semaine de haut niveau du #UNGA78: https://t.co/oZ6fCJVHZl – Nations Unies Genève (@UNGeneva) 28 août 2023

Quel est le rôle global de l’Assemblée générale des Nations Unies ?

L’Assemblée générale des Nations Unies, composée de 193 membres, débat de questions relatives aux droits de l’homme, au droit international et à la coopération dans « les domaines économique, social, culturel, éducatif et sanitaire ». Il a la capacité d’adopter des résolutions et des déclarations destinées à définir les principes directeurs de l’organisation.

Selon la Charte des Nations Unies, l’organisme est également chargé de traiter des questions de paix et de sécurité internationales qui ne sont pas actuellement traitées par le Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU).

L’AGNU approuve le vaste budget annuel de l’ONU et l’un de ses six comités principaux supervise directement le financement des missions de maintien de la paix dans le monde.

Qui prendra la parole lors du débat général ?

Le président de l’AGNU prononce généralement le premier discours du débat général. Le leader de cette session, Dennis Francis de Trinité-et-Tobago, a déclaré (PDF) qu’il souhaite donner la priorité à un plus grand multilatéralisme et à l’égalité des chances au cours de son mandat.

Le Brésil prononce ensuite traditionnellement le premier discours national, le président Luiz Inacio Lula da Silva étant censé faire du changement climatique la pièce maîtresse de son discours. Lula, qui a pris ses fonctions en janvier, s’est engagé à rétablir le Brésil comme leader mondial en matière d’environnement et à renforcer la protection de la forêt amazonienne après des années de destruction.

Les États-Unis, en tant que pays hôte, suivront ensuite le Brésil, le président américain Joe Biden s’apprêtant à prononcer mardi un discours devant l’Assemblée générale dans le but d’affirmer le rôle de Washington en tant que leader mondial.

A partir de là, « l’ordre des orateurs suit ensuite un algorithme complexe reflétant le niveau de représentation, l’équilibre géographique, l’ordre dans lequel la demande de parole a été enregistrée et d’autres considérations », précise l’ONU. dit sur son site Internet.

Quels autres dirigeants seront là ?

Environ 150 dirigeants sont attendus aux pourparlers de haut niveau, a déclaré à la fin de la semaine dernière Linda Thomas-Greenfield, l’ambassadrice des États-Unis auprès de l’ONU.

Entre autres, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy sera présent, tout comme le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Tous deux devraient s’adresser à l’Assemblée générale et s’entretenir avec Biden en marge de l’événement.

L’agence de presse Reuters a également rapporté la semaine dernière que Zelensky s’exprimerait mercredi lors d’une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU sur l’Ukraine, ce qui « pourrait le placer à la même table que le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov » dans le contexte de l’offensive militaire russe en cours.

Qui ne sera pas là ?

Biden sera le seul haut dirigeant des cinq pays permanents du Conseil de sécurité de l’ONU disposant d’un droit de veto – les États-Unis, la Chine, la Russie, la France et le Royaume-Uni – à assister à la semaine de haut niveau, ont rapporté les médias.

Rishi Sunak sera le premier Premier ministre britannique depuis plus d’une décennie à sauter l’événement, affirmant que son emploi du temps chargé l’empêche de se rendre à New York. Le président français Emmanuel Macron manquera également l’événement, invoquant des conflits d’horaire.

On ne sait toujours pas quel responsable chinois assistera au sommet après que le Wall Street Journal a rapporté début septembre que Pékin prévoyait d’envoyer le vice-président Han Zheng au lieu d’envoyer le ministre des Affaires étrangères Wang Yi pour un voyage plus large aux États-Unis comme indiqué précédemment.

Quels sujets seront abordés ?

Compte tenu de la diversité des intervenants, le débat général couvre généralement une série de questions d’intérêt régional et mondial.

Les thèmes prédominants de l’année dernière comprenaient les efforts visant à se remettre de la pandémie de COVID-19, l’invasion de l’Ukraine par la Russie et le changement climatique – qui devraient tous figurer à nouveau en bonne place lors de l’événement de cette année.

S’adressant aux journalistes fin août, l’envoyée américaine Thomas-Greenfield a déclaré qu’elle s’attend à ce que la plupart des pays occidentaux exercent une « pression intense » sur la Russie pour qu’elle retire ses troupes de l’Ukraine voisine.

L’invasion a renouvelé les appels à élargir le pouvoir de décision au Conseil de sécurité de l’ONU, composé de 15 membres, dont la Russie fait partie des cinq membres permanents – aux côtés de la Chine, de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis – qui exercent un droit de veto.

Des inquiétudes concernant la Chine, la sécurité maritime dans le Pacifique, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et les droits de l’homme sont également susceptibles d’émerger, d’autant plus que certains observateurs ont remis en question l’influence croissante de Pékin à l’ONU.

Les récents coups d’État en Afrique, notamment au Niger, pourraient également faire l’objet d’une attention accrue, tout comme les conflits en cours au Soudan et en Éthiopie. Dans le même temps, les crises humanitaires en cours dans des pays comme l’Afghanistan, la Corne de l’Afrique et l’Amérique latine – et leur rôle dans une crise migratoire mondiale – pourraient également jouer un rôle important.

Parallèlement, le débat général a lieu deux mois avant la tenue du sommet des Nations Unies sur le climat, la COP28, à Dubaï et Guterres, le secrétaire général de l’ONU, accueillera un sommet sur l’ambition climatique en marge de l’événement de cette semaine à New York.

« Mon appel aux dirigeants du monde sera clair : ce n’est pas le moment de faire preuve de posture ou de positionnement. L’heure n’est pas à l’indifférence ou à l’indécision. C’est le moment de se rassembler pour trouver des solutions réelles et pratiques », a déclaré António Guterres lors d’une conférence de presse le 13 septembre.

Qu’est-ce qui se cache derrière le thème de cette année ?

Les thèmes définis par les présidents de l’AGNU sont traditionnellement vastes – et celui de cette année ne fait pas exception.

François a déclaré dans une lettre de juin à son prédécesseur que le thème de 2023 « englobe la reconnaissance du fait que nous sommes à la croisée des chemins de l’histoire et que le chemin à parcourir sera décisif pour déterminer non seulement notre avenir, mais aussi celui des générations à venir ».

Il a appelé à un engagement renouvelé en faveur du multilatéralisme et a exhorté les États membres de l’ONU à voir comment ils peuvent «entreprendre une action ciblée coordonnée » pour promouvoir la paix et la sécurité, lutter contre le changement climatique et promouvoir les droits de l’homme.

Le thème souligne également la nécessité d’accélérer les efforts pour atteindre les objectifs de développement durable des Nations Unies.

Quels sont les objectifs de développement durable ?

L’ONU a décrit les objectifs de développement durable comme « un appel urgent à l’action » entre les nations pour lutter contre la pauvreté, la faim et d’autres problèmes mondiaux.

Ils ont été définis dans le soi-disant « Agenda 2030 pour le développement durable », qui a été adopté en 2015 et fournit un plan pour atteindre plusieurs objectifs d’ici 2030.

La liste comprend 17 objectifs, notamment garantir une éducation de qualité, fournir de l’eau potable et des installations sanitaires et prendre des mesures urgentes pour lutter contre la crise climatique.

Comment puis-je regarder le débat général ?

Le débat général sera diffusé en direct sur UN Web TV, ici.