Assemblée des actionnaires de Tesla 2023

Répondant à une question sur son rachat de 44 milliards de dollars du service de médias sociaux Twitter, Musk a déclaré qu’il s’agissait d’une « distraction à court terme » et a déclaré qu’il devait faire une « opération majeure à cœur ouvert » pour assurer sa survie, puis a noté qu’il était ravie que l’ancienne responsable de la publicité de NBC Universal, Linda Yaccarino, rejoigne l’entreprise pour en devenir la nouvelle PDG.

Il a également prédit que la Tesla Model Y serait « la voiture la plus vendue sur Terre cette année ».

Musk a également déclaré qu’il s’attend à ce qu’un environnement économique difficile persiste au cours des douze prochains mois et que de nombreuses entreprises fassent faillite. Mais après cela, pense-t-il, l’économie se rétablira et Tesla sera bien positionné.

Abordant les longs retards de la camionnette électrique à l’aspect anguleux, Musk a déploré certains des défis de fabrication et a déclaré: « Désolé pour le retard. Nous allons enfin commencer à livrer des Cybertrucks de production plus tard cette année. » Il a dit que ce serait le véhicule qu’il conduit quotidiennement.

Plus tôt, les actionnaires ont voté pour ajouter l’ancien CTO de Tesla, JB Straubel, qui est maintenant le PDG de Redwood Materials, au conseil d’administration du constructeur automobile. Redwood Materials recycle les déchets électroniques et les piles, et l’année dernière a frappé un accord de plusieurs milliards de dollars avec le fournisseur Tesla Panasonic.

Après le vote des actionnaires, le PDG Elon Musk a lancé sa partie de la réunion en s’engageant à effectuer un audit tiers de la chaîne d’approvisionnement en cobalt de Tesla, notamment pour s’assurer qu’il n’y a pas de travail d’enfants chez les fournisseurs de cobalt de Tesla.

Le cobalt est un ingrédient essentiel pour la production de batteries qui entrent dans les voitures électriques de Tesla et les batteries de secours utilisées dans les maisons et pour les projets énergétiques à grande échelle. « Même pour la petite quantité de cobalt que nous nous fabriquons, nous nous assurerons dans six semaines jusqu’à dimanche qu’aucun travail d’enfant n’est exploité », a déclaré Musk sous les acclamations des investisseurs présents en personne.

Musk a également annoncé que Tesla prévoyait de produire un nouveau type d’unité d’entraînement, qui, selon lui, nécessitera moins de carbure de silicium que les transmissions précédentes, et aucun élément de terre rare. Il a ajouté que Tesla passera également à une nouvelle architecture basse tension dans ses voitures qui devrait nécessiter moins de cuivre.

Plus tard dans sa présentation, Musk s’est vanté de l’activité de stockage d’énergie de l’entreprise et a déclaré que la croissance des ventes de « grosses batteries » était plus rapide que la croissance du segment automobile principal de l’entreprise.