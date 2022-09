Assembly OSM est une startup de construction modulaire qui fonctionne plus comme un constructeur automobile ou aéronautique que comme un constructeur traditionnel. En conséquence, il prétend qu’il peut réduire plus d’émissions de carbone que même les constructeurs les plus écologiques au travail aujourd’hui.

L’immobilier représente 40% des émissions mondiales de carbone si vous incluez l’ensemble du processus, de la construction à l’exploitation et à la destruction inévitable. Réduire le temps nécessaire à la construction d’un bâtiment et le nombre de travailleurs et de véhicules nécessaires sur le site peut aider à réduire ces émissions. Contrairement à d’autres constructeurs préfabriqués, qui font en grande partie des immeubles bas, Assembly it se concentre sur les immeubles de grande hauteur entre 10 et 30 étages. Cela offrira le plus grand impact à la fois sur la pénurie actuelle de logements et sur le changement climatique.

“Nous utilisons en fait les outils de l’aérospatiale pour concevoir ces bâtiments. Nous modélisons donc les bâtiments à un degré de détail beaucoup plus élevé”, a expliqué le PDG Andrew Staniforth.

La société, âgée de quatre ans, utilise le même logiciel que Boeing pour concevoir et construire les bâtiments en pièces détachées dans plusieurs usines spécialisées.

“Nous examinons en fait la façon dont les voitures et les avions sont construits, où ils ont des chaînes d’approvisionnement distribuées vraiment robustes”, a déclaré Staniforth. “Là où les gens de l’industrie aérospatiale fabriquent des ailes, des moteurs et le fuselage, nous avons des gens qui fabriquent des modules de salle de bain, des modules de cuisine, des sols, des murs et des plafonds, puis nous les assemblons dans notre installation comme ceci et les attachons simplement ensemble.”