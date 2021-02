Le président américain Joe Biden a qualifié la prise de pouvoir militaire au Myanmar d ‘«assaut direct» contre la démocratie et l’état de droit, exigeant qu’ils se rendent «immédiatement» ou soient confrontés à une réponse de la «communauté internationale», y compris des sanctions.

Citant des allégations de fraude lors des élections générales de novembre, les forces armées du Myanmar (Tatmadaw) ont déclaré lundi une urgence d’un an et ont arrêté le président Win Myint et le Premier ministre de facto, Aung San Suu Kyi.

Dans une déclaration lundi après-midi, la Maison Blanche a appelé cette action «Une attaque directe contre la transition du pays vers la démocratie et l’état de droit» et dit ça «Inversion des progrès» vers la démocratie sera «Nécessitent un examen immédiat de nos lois et autorités en matière de sanctions, suivi de mesures appropriées.»

Juste à l’intérieur: l’administration Biden dit qu’elle examinera immédiatement le renversement des sanctions américaines contre la Birmanie au cours de la dernière décennie à la lumière du coup d’État militaire d’hier. pic.twitter.com/6mgfgZjYCY – Lara Seligman (@laraseligman) 1 février 2021

Biden a également appelé le « communauté internationale » à «Rassemblez-vous d’une seule voix pour faire pression sur l’armée birmane pour qu’elle renonce immédiatement au pouvoir qu’elle a pris, libère les militants et les responsables qu’ils ont détenus, lève toutes les restrictions de télécommunications et s’abstient de toute violence contre les civils.»

«Nous travaillerons avec nos partenaires dans toute la région et dans le monde pour soutenir le rétablissement de la démocratie et de l’état de droit,»La déclaration a continué. «Les États-Unis défendront la démocratie partout où elle sera attaquée.»

Aussi sur rt.com Les États-Unis exigent que l’armée birmane annule immédiatement sa prise de contrôle, alors que la communauté rohingya appelle au rétablissement de la démocratie

L’administration Obama a levé les sanctions américaines contre le Myanmar en octobre 2016, déclarant que les élections de 2015 qui ont vu la victoire du parti de Suu Kyi étaient un pas vers la démocratie.

La déclaration de Biden a également évoqué à plusieurs reprises le pays comme « Birmanie, » le nom utilisé à l’époque coloniale britannique. Il a été officiellement changé en Myanmar par le gouvernement militaire en 1989, mais les critiques nationaux et les gouvernements étrangers contestant sa légitimité ont continué à utiliser « Birmanie. » Alors que les principaux médias américains se sont depuis tournés vers le Myanmar, le gouvernement de Washington n’a pas emboîté le pas.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!