Assassin’s Creed Symphonic Adventure arrive à Montréal et à Toronto en avril

Ubisoft et Overlook Events annoncent cet Assassin’s Creed Symphonic Adventure arrivera au Canada, à partir du 6 avril à Montréal et se terminera le Le 10 avril à Toronto.

Pour les fans du légendaire Assassin’s Creed franchise, et pour célébrer le 15e anniversaire de la série en 2022, Assassin’s Creed Aventure Symphonique devrait arriver au Canada. Cette expérience de concert immersive emmènera les fans dans un voyage à travers le Assassin’s Creed série, revisitant des moments clés de la Révolution américaine, de la Grèce antique et de l’Italie de la Renaissance. Le concert aura lieu le 6 avril à Montréal à la Salle Wilfrid-Pelletier et se terminera à Toronto le 10 avril au Meridian Hall.

Les dates canadiennes font suite à une tournée européenne réussie, y compris une première mondiale à Paris, où l’Orchestre et le chœur FILMharmonique, dirigés par Francis Choinière, ont interprété la musique emblématique de la série.

Créé en l’honneur de Assassin’s Creedle 15e anniversaire de en 2022, Assassin’s Creed Aventure Symphonique célèbre l’une des séries de jeux vidéo les plus appréciées, connue pour sa narration riche, ses reconstitutions historiques et son approche ludique de l’histoire. Développé par l’équipe dynamique d’Overlook Events en collaboration avec l’équipe créative d’Ubisoft, le concert met en vedette un orchestre et une chorale complets, avec plus d’une centaine d’artistes sur scène, offrant une expérience immersive qui couvre le voyage musical de la franchise depuis ses origines anciennes jusqu’à nos jours. Paramètres d’Animus d’un jour.

Dans ce Assassin’s Creed Aventure Symphonique performance, la narration du jeu est au cœur de l’expérience musicale, permettant au public de suivre les principaux jeux de la saga à travers leurs identités musicales uniques. Des montages vidéo synchronisés avec l’orchestre, le chœur et les solistes accompagneront la musique. Le concert sera également introduit par un morceau exclusif, « Depth of History », composé spécialement pour l’événement par Jesper Kyd, le compositeur emblématique derrière Assassin’s Creed, Assassin’s Creed II, Fraternité, Révélationet Valhalla.

Êtes-vous impatient d’assister au Assassin’s Creed Aventure symphonique ? Si c’est le cas, vous pouvez acheter le Montréal et Toronto billets aujourd’hui à 17 h HNE. Pour consulter la liste complète des dates de tournée, visitez le site web pour plus d’informations.