Assassin’s Creed Shadows : le style de jeu secret de Naoe

De retour au Summer Game Fest 2023, Ubisoft a présenté le combat de Naoe et Yasuke dans le tout premier aperçu de gameplay d’Assassin’s Creed Shadows. Naoe incarne l’assassin à la Ezio, où Yasuke est plutôt un bagarreur aguerri. Il est immédiatement clair qu’Ubisoft a essayé de vous offrir deux voies très différentes pour jouer à son jeu, mêlant Valhalla avec le combat traditionnel qui rend la série si spéciale.

01 Quelles sont les différences entre les styles de jeu d’Assassin’s Creed Shadows ?

Yasuke et Naoe sont deux personnages très différents ©Ubisoft

Naoe se concentre entièrement sur la furtivité. Elle peut sauter de toit en toit, enfoncer ses lames cachées dans les ennemis d’en haut et escalader des cordes pour atteindre des points de vue élevés. Elle est la représentation parfaite du gameplay de style Altair et Ezio que nous voyons dans les premiers jeux Assassin’s Creed.

Yasuke est un gros bagarreur. Il s’approche d’un garde à la porte d’entrée du temple, qui devient immédiatement hostile et attaque. Une rafale de coups plus tard, l’ennemi est mort et Yasuke progresse indemne.

Mais ce qui manque à Yasuke en mobilité, il le compense par la force brute. Il est lourdement blindé et peut donc encaisser plus de coups, courir droit à travers des murs pliables et est capable de mieux performer en combat rapproché. Pensez à Eivor dans Assassin’s Creed Valhalla ou à Jin Sakai dans Ghost of Tsushima.

02 Le style de jeu « secret » de Naoe – ce n’est plus vraiment un secret, hein ?

Le gameplay furtif classique fait toujours partie intégrante ©Ubisoft

L’un des éléments clés du kit de Naoe est son Kusarigama . Même si nous la voyons l’utiliser pour des éliminations à longue portée, c’est aussi l’attaque de refoulement AoE parfaite. Nous la voyons abandonner l’ombre et se diriger vers l’extérieur, entourée de plusieurs gardes à l’air particulièrement en colère.

Pendant qu’ils attaquent, elle esquive parfaitement, puis fait tourner le Kusarigama au-dessus de sa tête. Cela repousse les gardes, lui laissant l’espace nécessaire pour sortir son katana ou s’échapper. Le Kusarigama n’est pas seulement un outil d’engagement, il est également parfait pour se désengager.

Naoe utilise également un katana, semblable à Yasuke. Cela lui donne un potentiel de bagarre supplémentaire et est mortel lorsqu’il est combiné avec ses bombes fumigènes jetables. Distrayez vos ennemis, puis abattez-les tous : le kit de Naoe offre une flexibilité infinie.

Ce style de jeu vous offre le meilleur des deux mondes. Vous pouvez rester dans l’ombre lorsque vous cherchez à être furtif et abattre facilement les gardes lorsque le besoin s’en fait sentir.

03 Alors, quel personnage choisir dans Assassin’s Creed Shadows ?

Naoe est le plus polyvalent des deux personnages ©Ubisoft

Bien que chaque personnage ait sa propre approche du combat, Naoe semble être le meilleur des deux mondes. Sa capacité à se battre tout en étant capable de se désengager facilement ressemble vraiment à un retour à l’époque d’Altair et d’Ezio. Cela ressemble au combat des jeux plus anciens, mais aussi passionnant, dynamique et frais.

Bien sûr, si vous souhaitez vous lancer tête première dans la mêlée, Yasuke est la voie à suivre. Naoe porte une armure très légère, il n’y a donc aucune chance qu’elle puisse tenir tête aux hordes de gardes venant en sens inverse. Elle ne peut pas non plus percer les murs, et cette animation est plutôt cool.

Le plus, cependant, c’est que vous n’êtes pas enfermé dans un seul personnage. Comme indiqué dans l’aperçu, vous choisissez votre personnage avant le début de la mission, ce qui signifie que vous pouvez le sauvegarder au préalable et le relancer autant de fois que vous le souhaitez.