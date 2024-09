Assassin’s Creed Shadows est plus grand que Mirage mais plus petit que Valhalla car Ubisoft n’avait besoin de conquérir qu’une petite partie du Japon : « Nous parlons d’Origins en grand »

Ne vous attendez pas Assassin’s Creed Shadows être aussi monstrueusement grand que Valhalla, suggère son directeur artistique, car Ubisoft a pu se concentrer sur une tranche spécifique du Japon dans son prochain RPG d’action furtif.

Parler pour jouer dans numéro 45 Dans le magazine, le directeur artistique Thierry Dansereau révèle que si Shadows propose un monde ouvert explorable, sa taille semble se situer quelque part entre le colossal Valhalla, qui s’étendait à la fois en Norvège et en Angleterre, et l’aventure plus compacte de Bagdad Mirage. « Nous parlons d’Origins en grand », déclare Dansereau.

Il semble que cela ait été largement aidé par le fait qu’Ubisoft n’a pas recréé le intégralité du Japon dans la prochaine aventure. Le jeu se concentre plutôt sur Honshu : « C’est là que se déroulent tous les événements liés à Oda Nobunaga », explique Dansereau. Dans cet esprit, espérons que Shadows ne finira pas par paraître trop grand.

Il ne reste plus beaucoup de temps à attendre avant de voir comment tout cela se déroule, de toute façon, puisque Shadows devrait sortir sur PC, PS5 et Xbox Series X|S le 14 novembre. Dans un autre Entretien avec Eurogamer Dansereau a récemment déclaré que même si l’équipe fait des « choix créatifs » et vise à « offrir la meilleure expérience possible à nos joueurs », Ubisoft a « accordé beaucoup d’attention à rester le plus respectueux possible de la culture japonaise », et a travaillé avec des studios d’Osaka et de Tokyo qui ont agi en tant que consultants pour le RPG.

