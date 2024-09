Assassin’s Creed Shadows – Construire la prochaine génération d’Assassin’s Creed

Quand Assassin’s Creed Shadows Le jeu sortira le 15 novembre prochain et sera le premier opus de la franchise conçu uniquement pour la génération actuelle de matériel. Sachant cela, l’équipe de développement d’Ubisoft Québec a voulu faire des choses qui n’avaient jamais été faites auparavant sur Assassin’s Creed, ou qui n’auraient franchement pas pu être faites auparavant. Pour comprendre comment Assassin’s Creed Shadows utilise les nouvelles technologies pour apporter de nouvelles expériences à la franchise, nous avons discuté avec le directeur artistique Thierry Dansereau et le directeur technologique Pierre Fortin.

Afin d’améliorer la qualité de l’image et de garantir que Shadows soit le plus beau Assassin’s Creed de tous les temps, l’équipe a redimensionné le monde pour obtenir des ratios plus réalistes, a ajouté un éclairage global par lancer de rayons et a utilisé la technologie des micro-polygones. « Nous avons déjà utilisé une certaine forme d’éclairage global dans Assassin’s Creed depuis des années », explique Fortin. « Mais l’éclairage global par lancer de rayons nous permet d’être beaucoup plus dynamiques. »

Dans les précédents Assassin’s Creed, l’éclairage global était statique ; la lumière rebondissait sur les surfaces et se diffusait de manière réaliste, mais elle ne s’adaptait pas aux changements environnementaux. Alors que les jeux précédents ne permettaient pas beaucoup de changements environnementaux, Shadows en regorge : les lumières peuvent être allumées et éteintes, les portes peuvent être coupées ou brisées, et les bambous, les étals de marché et les clôtures peuvent tous être détruits. Grâce à l’éclairage global par lancer de rayons, l’éclairage interagissant avec tous ces objets et environnements s’ajustera en conséquence.

La technologie des micro-polygones n’est peut-être pas aussi familière que le « ray tracing », mais Fortin souligne à quel point cette technologie est révolutionnaire, même si elle fonctionne en coulisses. Étant donné que les vastes mondes ouverts d’Assassin’s Creed ont de longues lignes de visée et des distances de dessin importantes, les développeurs ne peuvent pas restituer tous les éléments visibles à leur pleine résolution. « Votre GPU va fondre si vous faites ça », plaisante Fortin.

Pour résoudre ce problème, les développeurs devaient auparavant créer plusieurs ressources avec un nombre de polygones faible, moyen et élevé, et les échanger à mesure que le joueur s’en approchait. Par exemple, un bâtiment visible à deux kilomètres de distance n’a pas besoin d’avoir le même niveau de détail qu’un bâtiment situé à un mètre de distance, et par le passé, le même bâtiment était remplacé par des modèles plus fidèles à mesure qu’un joueur se déplaçait dans le monde. Avec les micro-polygones, les développeurs n’ont pas besoin de créer plusieurs versions du même élément pour les échanger.

« Considérez les micro-polygones comme des ressources intelligentes adaptables qui savent comment s’afficher de manière optimale en fonction de leur visibilité et de leur proximité avec le joueur », explique Fortin. Non seulement cela élimine la nécessité pour les développeurs de créer plusieurs ressources, mais cela leur permet de gérer plus efficacement la bande passante du GPU, ce qui permet d’augmenter le nombre de polygones et d’améliorer la fidélité graphique de près.

Lors de la création du monde, l’équipe a cherché à atteindre un niveau d’interactivité jamais vu auparavant dans la franchise. Si l’illumination globale par lancer de rayons et les micro-polygones aident à rendre l’environnement à mesure que le joueur affecte le monde, il était possible d’avoir un dynamisme mondial qui affecte également le joueur. « Notre objectif était de créer un monde qui soit beau, mais qui ait également un impact sur le gameplay », explique Dansereau.

Assassin’s Creed Shadows propose des saisons distinctes, qui rendent le monde visuellement distinct, de sorte que le même endroit peut avoir une apparence et une sensation très différentes selon la période de l’année. Mais le monde peut changer même au cours de ces saisons grâce à la météo dynamique, ce qui signifie que les missions ont plusieurs facteurs environnementaux qui peuvent tous modifier votre expérience de jeu. Infiltrer un fort par une belle journée d’hiver vous rendra plus facile à repérer car vous laisserez des empreintes de pas dans la neige, et avec les étangs gelés, il sera impossible de se mettre à couvert sous l’eau. Reprenez la même mission pendant une tempête de pluie printanière nocturne, et vous constaterez que vos pas sont étouffés par la pluie et que les ennemis sont moins susceptibles de vous repérer dans l’obscurité.

« Nous voulions une nouvelle sensation dynamique », explique Fortin. « À la fois à l’échelle micro et macro, de sorte que lorsque vous voyez une tempête arriver, vous pouvez adapter votre façon de jouer, sachant que cela vous rendra plus furtif au moment de vous faufiler dans ce château. »

Avec deux protagonistes très différents, un cadre dans le Japon féodal et des environnements destructibles, Assassin’s Creed Shadows introduit de nombreuses nouveautés dans la franchise, mais les innovations techniques qui changent l’apparence et l’ambiance du monde pourraient bien être la première chose que les joueurs remarqueront. Fortin espère que ce nouveau niveau de dynamisme ajoutera un sentiment d’immersion et de beauté que les jeux précédents n’arrivaient pas à capturer. « Notre objectif depuis le début était de passer d’une belle carte postale à un beau film. »

Assassin’s Creed Shadows est désormais disponible en précommande et sera lancé le 15 novembre sur PS5, Xbox Series X|S, Amazon Luna, Mac avec Apple Silicon via le Mac App Store et PC Windows via l’Ubisoft Store et l’Epic Games Store. Le jeu sortira également sur iPad à une date ultérieure. Les joueurs qui achètent l’édition Gold, l’édition Ultimate, l’édition Collector ou qui possèdent une Ubisoft+ Premium les abonnés pourront jouer au jeu trois jours plus tôt, le 12 novembre.