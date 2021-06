Assassin’s Creed Netflix Series News, rumeurs et date de sortie

Netflix et Ubisoft s’associent pour donner à la série de jeux Assassin’s Creed sa propre émission télévisée autonome sur la plateforme du géant du streaming.

Date de sortie de la série Assassin’s Creed Netflix

Malheureusement, aucune date de sortie n’a été révélée pour la série, mais nous imaginons qu’avec tout le reste prévu pour la plate-forme, nous ne la verrons pas avant 2022 au plus tôt. Une fois que nous en saurons plus, nous mettrons à jour cet article.

Intrigue de la série Assassin’s Creed

Malheureusement, aucun détail n’a été donné sur l’intrigue de la série. Nous ne savons pas si le spectacle entremêlera l’histoire des temps modernes avec un temps historique ou s’en tiendra à l’un ou l’autre.

Nous ne savons pas non plus s’ils exploreront une histoire originale (comme le film de Michael Fassbender l’a fait), ou s’ils adapteront un ou plusieurs des jeux existants. S’ils font ce dernier, il y a un certain nombre de caractères et de périodes à choisir. Voici quelques-uns des principaux titres du jeu :

Troisième croisade en Terre Sainte avec Altaïr Ibn-La’Ahad

Renaissance italienne avec Ezio Auditore da Firenze

Révolution américaine avec Connor Kenway (Ratonhnhaké:ton)

Âge d’or caribéen de la piraterie avec Edward Kenway

Révolution française avec Arno Victor Dorian

Londres victorienne avec Jacob et Evie Frye

L’Egypte ancienne avec Bayek

Guerre du Péloponnèse avec Alexios et/ou Kassandra

Invasion viking de la Grande-Bretagne avec Eivor

Aujourd’hui avec Desmond Miles et/ou Layla Hassan







Il est possible que l’émission adopte une approche d’anthologie, lui permettant de sauter entre différentes périodes à chaque série. Si nous devions parier sur quelle histoire serait la plus reconnaissable à adapter, ce serait celle d’Ezio – le protagoniste d’Assassin’s Creed II, d’Assassin’s Creed Brotherhood et d’Assassin’s Creed Revelations.

Si la série prend une toute nouvelle direction, alors il y a littéralement des milliers de périodes de l’histoire qu’elle pourrait adapter. Les fans de la série demandent depuis très longtemps un jeu se déroulant dans le Japon féodal, alors peut-être est-ce une période qui a été réservée à la télévision ? Nous attendrons de connaître plus de détails.

Bande-annonce de la série Assassin’s Creed

Il y a une très courte bande-annonce qui montre le logo du jeu combiné à celui de Netflix – jouer à « Ezio’s Family » en dessous. Jetez un œil ci-dessous :

Qui est impliqué dans la série ?

Jason Altman de Mythic Quest et la patronne de la télévision d’Ubisoft, Danielle Kreinik, seront tous deux producteurs exécutifs de l’émission. Variety rapporte que Jeb Stuart écrira la série. Stuart a récemment écrit pour le hit Netflix Vikings: Valhalla, et est surtout connu pour avoir travaillé sur des succès hollywoodiens tels que Die Hard, Another 48 Hours et The Fugitive.

Aucun détail sur le casting ni aucune autre annonce de production n’ont été révélés. Une fois que nous en saurons plus, nous mettrons à jour cet article.