Assassin’s Creed Mirage : Ce qu’il faut savoir sur « l’âge d’or » de Bagdad | Actualités historiques

Que vous rêviez de brandir un pistolet à silex et de naviguer à travers l’âge d’or de la piraterie du XVIIIe siècle ou de diriger un clan de Vikings pour s’installer dans les royaumes anglo-saxons fracturés du IXe siècle, les jeux vidéo Assassin’s Creed ont ce qu’il vous faut.

Depuis 2007, la populaire série d’action-aventure créée par l’éditeur de jeux vidéo Ubisoft emmène les joueurs dans des aventures à travers le monde à travers différentes périodes historiques.

Avec son 13ème opus sorti jeudi, Assassin’s Creed Mirage tente de plonger les joueurs dans Bagdad irakien du 9ème siècle sous le règne du califat abbasside, alors qu’elle était l’une des villes les plus importantes au monde.

L’actuelle capitale de l’Irak est souvent associée, en particulier par les Occidentaux, à la guerre américaine et aux destructions qu’elle a provoquées il y a plus de deux décennies.

Mais dans Assassin’s Creed Mirage, le jeu tente de donner aux joueurs un aperçu de l’histoire riche et diversifiée du califat abbasside pendant l’âge d’or islamique.

Voici quelques choses à savoir sur la fondation du califat abbasside de Bagdad et sa fin enflammée :

Qu’était-ce que le califat abbasside ?

Le califat abbasside a été fondé en 750 par une dynastie descendant et portant le nom de l’oncle du prophète Mahomet, Abbas ibn Abd al-Muttalib, décédé 100 ans avant la fondation de la dynastie.

Les Abbassides ont renversé les Omeyyades, l’éminente dynastie musulmane établie en 661 à Damas.

Pour accomplir cet exploit, ils ont réuni un mélange de nationalités, dont les Perses du Khorasan, qui se sont convertis à l’islam et sont restés un facteur important dans la formation différente du califat pour éviter de subir le sort de leurs prédécesseurs.

Les Abbassides ont transformé l’armée en s’abstenant d’enregistrer des combattants sur la base d’affiliations tribales ou ethniques, se concentrant sur l’intérêt commun en tant que force unificatrice.

L’arabe était la langue officielle et la piété islamique était toujours au cœur du califat. Néanmoins, la nouvelle dynastie a introduit davantage de diversité, dans le but de mieux représenter tous les musulmans – et pas seulement les musulmans arabes – et n’a pas hésité à inclure ceux d’autres confessions.

« Outre les Arabes autochtones, les Abbassides employaient de nombreux conseillers, bureaucrates, ingénieurs, techniciens, traducteurs étrangers et à peu près tout autre rôle imaginable », a déclaré l’auteur et analyste Eamonn Gearon.

« En plus de pourvoir tous les postes avec les meilleurs hommes – et à l’époque, il n’y avait que des hommes – ils étaient heureux d’employer des chrétiens, des juifs, des zoroastriens et d’autres non-musulmans pour la plupart des emplois ; ils devaient juste être les meilleurs », a-t-il déclaré à Al Jazeera.

Comment Bagdad a-t-elle été fondée ?

Le plus grand calife abbasside était sans doute le deuxième dirigeant de la dynastie, al-Mansur, qui décida de faire de Bagdad la nouvelle capitale.

Les potentiels géopolitiques ont été une considération primordiale dans le lieu et la manière dont la ville a été construite et a pris le rôle de capitale du califat abbasside de Kufah, qui reste un lieu de pèlerinage important pour les musulmans chiites.

Al-Mansur a choisi un emplacement entre le Tigre et l’Euphrate avec un sol fertile, ce qui lui a donné accès à de nombreuses sources d’eau et de nourriture et un endroit approprié pour développer une force militaire.

Les musulmans non arabes venus à Bagdad ont joué un rôle crucial dans le renforcement de sa position de grande ville et ont contribué à faire croître sa population à plus d’un million au 10e siècle.

À mesure que la ville se développait, les emplois dans le bâtiment continuaient à attirer des travailleurs, mais elle était également située le long de la Route de la Soie, ce qui permettait au commerce de progresser.

« L’empire abbasside n’aurait jamais connu autant de succès ni duré aussi longtemps si ses califes et leurs conseillers n’avaient pas été assez sages pour reconnaître, accepter, s’inspirer et utiliser largement les technologies étrangères. et des idées », a déclaré Gearon.

« Comme tous les grands empires, le califat abbasside a réussi parce qu’il a emprunté des connaissances à de nombreuses sources et les a adaptées aux circonstances locales. »

Comment était Bagdad à l’époque ?

Al-Mansur a choisi pour Bagdad un tracé circulaire qui était courant en Perse. La ville était constituée d’une série de cercles concentriques, ce qui lui a valu le titre de Ville ronde.

En plus d’une mosquée, un majestueux palais califal se trouvait au centre du cercle le plus intérieur, abritant les dirigeants, leurs familles et leurs gardes du corps personnels.

Des ambassadeurs et des universitaires du monde entier y seraient également accueillis. Le Golden Gate Palace était son entrée dorée. Ses dômes, dont le plus haut mesurait environ 40 mètres (130 pieds), offraient une grande visibilité et une vue magnifique.

Al-Mansur a embauché des architectes étrangers et quelque 100 000 ouvriers du bâtiment pour achever le projet, comprenant deux énormes murs défensifs, plusieurs portes et un fossé rempli d’eau pour la protection.

La capitale du califat a continué à se développer au fil des décennies et des siècles, attirant des marchands, des érudits, des médecins, des artistes et des constructeurs venus de pays aussi divers que la Chine, l’Europe occidentale et la Corne de l’Afrique.

Qu’était la Maison de la Sagesse ?

Le calife a ordonné la construction de la Maison de la Sagesse, une grande bibliothèque et un centre intellectuel important de l’âge d’or islamique, dont la perte plusieurs centaines d’années plus tard est encore aujourd’hui considérée comme une tragédie majeure.

Il abritait des livres et des ouvrages scientifiques de toutes origines, des traités grecs anciens aux textes indiens et africains. Ils couvraient un large éventail de sujets allant de la philosophie à la médecine, en passant par les mathématiques et l’astronomie et attirèrent de nombreux universitaires à Bagdad.

Un grand mouvement de traduction parrainé par les Abbassides signifiait que les connaissances d’autres régions, y compris la Grèce, étaient transférées et développées à Bagdad. La ville a connu de nombreux progrès scientifiques, médicaux, mathématiques et littéraires.

Comment s’est terminé le califat abbasside ?

Environ 500 ans après que Bagdad ait été construite et ait commencé à prospérer, la ville et nombre de ses habitants ont été confrontés à une fin tragique.

En 1258, les forces mongoles dirigées par Hulagu Khan ont assiégé la ville et l’ont finalement rasée, tuant probablement des centaines de milliers de personnes dans le processus.

La Maison de la Sagesse a également été détruite et on ne sait toujours pas exactement quelle part du contenu de la vaste bibliothèque a été perdue.

L’attaque a mis fin au califat abbasside et est considérée comme ayant marqué la fin de l’âge d’or islamique, au cours duquel les califes avaient étendu leur domination de la péninsule ibérique au sud-ouest de l’Europe jusqu’au Sind en Asie du Sud.