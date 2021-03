Au printemps 1975, trois responsables de Downing Street ont erré sur la place principale de Bonn, réfléchissant à un plan visant à assassiner la plus proche amie et confidente du Premier ministre britannique, Marcia Williams. Le formidable et controversé secrétaire d’Harold Wilson l’avait aidé à dominer la politique britannique pendant 20 ans. À la consternation de ses détracteurs, Wilson l’avait anoblie en tant que baronne Falkender l’année précédente, mais maintenant le trio distingué la voyait comme une responsabilité toxique qui menaçait de détruire sa santé, son mandat de premier ministre et son héritage.

