« Assassinat politique » : les candidats du GOP 2024 réagissent à l’éviction de McCarthy

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis a déclaré à Scripps News mardi avant le vote pour évincer McCarthy, il s’est opposé à McCarthy « alors que ce n’était pas cool, il y a des années », alors qu’il était au Congrès. DeSantis a également déclaré que la motion de libération était « performative » et « théâtrale typique » qui se produit à Washington, DC.

« C’est vraiment quelqu’un que Donald Trump a soutenu et placé dans cette position. Je pense qu’ils n’ont pas produit de résultats », a déclaré DeSantis.

Avant le vote de mardi, l’ancien président Donald Trump publié sur Truth Social pour critiquer cette décision sans nommer McCarthy ou Gaetz : « Pourquoi les républicains se battent-ils toujours entre eux, pourquoi ne combattent-ils pas les démocrates de gauche radicale qui détruisent notre pays ?

McCarthy, qui comptait sur le soutien de Trump pour remporter le coup de marteau cette année, a tenté d’apaiser les partisans de la ligne dure du Parti républicain et de Trump en ouvrant une enquête formelle de destitution du président Joe Biden. Mais cela s’est avéré insuffisant, car Trump n’a pas défendu la présidence de McCarthy après qu’il ait compté sur les démocrates pour maintenir le financement du gouvernement ce week-end.

Dans un vidéo postée sur Xanciennement connu sous le nom de Twitter, l’entrepreneur Vivek Ramaswamy a déclaré que « le but de la destitution du président de la Chambre était de semer le chaos ».

« C’est ce que disent les critiques de Matt Gaetz et de tout le monde », a déclaré Ramaswamy mardi. « Et mon conseil aux personnes qui ont voté pour le destituer est le suivant : [to] posséder. »

« Alors, était-ce l’intérêt de semer le chaos ? Oui, c’était le cas », a poursuivi Ramaswamy. « Mais la vraie question à se poser, pour aller au fond des choses, est de savoir si le chaos est vraiment une si mauvaise chose ?

L’ancien vice-président Mike Pence, de son côté, a déclaré que « le chaos n’est jamais l’ami de l’Amérique » alors qu’il était sur scène lors d’un événement alors que la nouvelle de l’éviction de McCarthy était annoncée.

« Je suis profondément déçu qu’une poignée de républicains s’associent à tous les démocrates de la Chambre des représentants pour évincer le président de la Chambre », a déclaré Pence.

Le sénateur Tim Scott (RS.C.) a déclaré mardi que la destitution de McCarthy comme président « ne fait que renforcer l’importance d’une vague rouge en novembre de l’année prochaine, afin que nous élargissions notre majorité à la Chambre et éliminions la possibilité de nouvelles journées historiques en novembre. la Chambre des représentants. »

L’homme d’affaires Perry Johnson a déclaré mardi soir dans un communiqué que la Chambre n’avait pas eu d’orateur « au cours des dernières décennies qui prenait au sérieux notre crise de la dette ».

« Peu m’importe qui est le Président, mais quel que soit le prochain président, il vaudrait mieux commencer à prendre nos dépenses et notre dette au sérieux », a déclaré Johnson.

L’ancien gouverneur de l’Arkansas, Asa Hutchinson, a déclaré que l’éviction de McCarthy « est un cadeau pour les démocrates ».

« Cela déclenche l’alarme à l’approche des élections de 2024. » Hutchinson a déclaré mardi sur X. « Il y a de l’espoir partout en Amérique, mais Washington est brisé. Et aujourd’hui, le GOP a illustré le dysfonctionnement. Unissons-nous maintenant pour élire des dirigeants capables de changer les choses.»

Les campagnes de l’ancien gouverneur de Caroline du Sud Nikki Haley et de l’ancien représentant Will Hurd n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Un porte-parole du gouverneur du Dakota du Nord, Doug Burgum, a refusé de commenter.