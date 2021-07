Assassinat en Haïti : de hauts responsables de la sécurité interdits de quitter le pays dans le cadre d’une enquête

Au fur et à mesure que l’enquête avance, de nombreuses questions clés restent sans réponse. Plus de 20 personnes ont été arrêtées à ce jour. La police a demandé des mandats supplémentaires et mené quelque 27 entretiens, a déclaré vendredi Léon Charles, le chef de la Police nationale d’Haïti, lors d’une conférence de presse. Trois participants présumés ont été tués depuis la semaine dernière et cinq Haïtiens américains sont en détention, a-t-il déclaré.