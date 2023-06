Assassinat du président haïtien : un homme d’affaires écope de la prison à vie pour son implication dans le meurtre de 2021 | Nouvelles du monde

Un homme d’affaires a été condamné à la prison à vie pour avoir aidé des mercenaires colombiens à obtenir des armes pour assassiner le président haïtien Jovenel Moise en 2021.

L’accusé haïtien-chilien Rodolphe Jaar a plaidé coupable en mars de cette année pour complot en vue de commettre un meurtre ou un enlèvement à l’extérieur des États-Unis et pour avoir fourni un soutien matériel ayant entraîné la mort.

Le juge Jose E Martinez l’a condamné à perpétuité lors d’une audience devant le tribunal fédéral de Miami.

Il a été la première personne à être reconnue coupable et condamnée dans un complot présumé par des conspirateurs en Haïti et Floride pour obtenir des contrats lucratifs en vertu d’un successeur à M. Moise.

Bien que Jaar ait plaidé coupable et proposé de coopérer avec les enquêteurs dans l’espoir d’obtenir une peine moins sévère, il a été condamné à la peine maximale possible.

Jaar avait auparavant été un informateur pour le gouvernement américain et a été reconnu coupable de trafic de drogue il y a dix ans.

Les partisans du président Jovenel Moise ont brûlé des cercueils de fortune avec des photos de lui en hommage



Parmi les 11 personnes arrêtées et accusées aux États-Unis pour le meurtre de Moise, il était le seul à avoir plaidé coupable.

Les autres doivent subir un procès devant jury en juillet, bien que la date puisse être modifiée.

M. Moise, qui avait 53 ans, était assassiné le 7 juillet 2021 lorsque des intrus ont fait irruption dans sa résidence privée dans la capitale Port-au-Prince.

Outre Jaar, les accusés impliqués dans l’affaire de Miami comprennent Mario Palacios et Germán Alejandro Rivera García, qui sont tous deux d’anciens soldats colombiens ; John Joel Joseph, un ancien sénateur haïtien ; James Solages, Joseph Vincent et Christian Emmanuel Sanon, qui sont tous haïtiens-américains ; Federick Joseph Bergmann, un Américain ; Arcangel Pretel Ortiz, un Colombien ; Antonio Intriago, un Vénézuélien-Américain ; et Walter Veintemilla, un financier équatorien-américain.

Le gouvernement haïtien a également arrêté plus de 40 personnes pour leur implication présumée dans le meurtre, dont 18 anciens soldats colombiens.

Jaar a été placé en garde à vue en République dominicaine et est arrivé dans le sud de la Floride en janvier 2022. Il est depuis détenu en détention fédérale, après avoir volontairement accepté d’être transféré à Miami pour faire face à ses accusations, ont indiqué les autorités américaines.

Les conspirateurs avaient initialement prévu de kidnapper le président haïtien, mais ont ensuite changé le plan pour le tuer à la place, selon des documents judiciaires.

Plusieurs des anciens soldats sud-américains ont séjourné dans une maison contrôlée par Jaar, a-t-on allégué.