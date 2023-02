Assassinat du président haïtien Jovenel Moïse : quatre suspects transférés aux États-Unis

Quatre suspects soupçonnés d’avoir été impliqués dans l’attentat du 7 juillet 2021 assassinat du président haïtien Jovenel Moïse ont été transférés aux États-Unis depuis Haïti, ont annoncé mardi les autorités fédérales. Deux des suspects ont été parmi les premiers à être arrêtés en lien avec le meurtre.

Les accusés, James Solages, 37 ans, Joseph Vincent, 57 ans, Alejandro Riveria Garcia, 44 ans, et Christian Sanon, 54 ans, sont actuellement détenus aux États-Unis. Solages et Vincent, tous deux citoyens américains de Floride, ont été arrêté en Haïti peu de temps après l’assassinat.

Solages, Vincent et Rivera sont accusés de complot en vue de commettre un meurtre ou un enlèvement en dehors des États-Unis et de fournir un soutien matériel et des ressources entraînant la mort, selon le ministère de la Justice.

En avril 2021, selon la plainte pénale, Solages, Sanon et d’autres se sont rencontrés dans le sud de la Floride pour discuter d’un changement de régime en Haïti et du soutien à Sanon, un aspirant candidat politique haïtien. Au cours de cette réunion, une liste d’équipements et d’armes qui seraient nécessaires pour changer le régime en Haïti a été partagée, selon la plainte. La liste comprenait des fusils, des gaz lacrymogènes, des grenades, des munitions et d’autres équipements, selon la plainte. Sanon a ensuite utilisé l’équipement pour soutenir ses forces “militaires privées” d’environ 20 ressortissants colombiens en Haïti, selon la plainte, qui étaient dirigées par Riveria.

Des suspects de l’assassinat du président haïtien Jovenel Moise sont assis par terre menottés après avoir été détenus, à la Direction générale de la police de Port-au-Prince, Haïti, le jeudi 8 juillet 2021. Jean Marc Hervé Abélard / AP

Sanon a expédié 20 gilets balistiques début juin en Haïti, selon la plainte. Le groupe de quatre hommes s’est rencontré le 6 juillet 2021, dans une maison près de la résidence du président où des armes à feu et du matériel ont été distribués, selon la plainte.

Sanon est accusé de complot en vue de faire passer en contrebande des marchandises en provenance des États-Unis et de fournir des informations sur les exportations illégales, a déclaré le ministère de la Justice.

Le lendemain, une escouade d’hommes armés a assassiné Moïse et blessé sa femme lors d’un raid nocturne à leur domicile. Moïse a été abattu de 12 balles et tué. Sa femme, Martine Moïse, a également été abattue à plusieurs reprises mais a survécu. La police a dit ils ont tué quatre suspects et arrêté deux autres heures plus tard.

Environ 20 autres citoyens colombiens et un groupe de doubles citoyens haïtiens-américains basés en Haïti ont comploté pour kidnapper ou tuer le président haïtien, selon les documents de tarification fédéraux 2022 revu par CBS Miami.

Le gouvernement colombien a déclaré que la majorité des ex-soldats avaient été dupés et pensaient qu’ils étaient en mission légitime de protection et que seuls quelques-uns savaient qu’il s’agissait d’une mission criminelle.

Les quatre accusés ont été détenus en Haïti jusqu’à leur transfert mardi vers les États-Unis, ont indiqué des responsables fédéraux. Sept personnes sont actuellement détenues aux États-Unis pour leur rôle dans le complot d’assassinat, ont indiqué les autorités.