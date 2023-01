Assassinat de Shinzo Abe : un suspect inculpé du meurtre de l’ancien Premier ministre japonais

Les procureurs japonais ont officiellement inculpé de meurtre l’homme soupçonné d’avoir assassiné l’ancien Premier ministre Shinzo Abe.

Le suspect, Tetsuya Yamagami, 41 ans, a été arrêté juste après avoir prétendument tiré sur Abe avec une arme artisanale, alors que l’ancien dirigeant prononçait un discours de campagne en juillet devant une gare de Nara, dans l’ouest du Japon.

Yamagami a subi une évaluation mentale de près de six mois, qui s’est terminée mardi. Il a été jugé apte à subir son procès, selon les procureurs.

Yamagami a également été accusé d’avoir enfreint une loi sur le contrôle des armes à feu, selon le tribunal de district de Nara.

ASSASSINAT DE SHINZO ABE AU JAPON : QUI EST LE SUSPECT TETSUYA YAMAGAMI ?

La police a déclaré que Yamagami leur avait dit qu’il avait tué Abe, l’un des politiciens les plus influents et les plus controversés du Japon, en raison des liens apparents d’Abe avec un groupe religieux qu’il détestait.

Dans ses déclarations et dans les publications sur les réseaux sociaux qui lui sont attribuées, Yamagami a déclaré qu’il avait développé une rancune parce que sa mère avait fait des dons massifs à l’Église de l’Unification qui ont mis sa famille en faillite et ruiné sa vie.

Un avocat de Yamagami a déclaré à l’Associated Press qu’il faudra probablement plusieurs mois avant le début de son procès en raison de la complexité de l’affaire.

La police envisagerait également d’ajouter plusieurs allégations, notamment la production d’armes, la violation de la loi sur le contrôle des explosifs et les dommages aux bâtiments.

LE JAPON SHINZO ABE A TUÉ ET TUÉ: LES DIRIGEANTS MONDIAUX RENDENT HOMMAGE À L’ANCIEN PREMIER MINISTRE

Certains Japonais ont exprimé leur sympathie pour Yamagami, en particulier ceux qui ont également souffert en tant qu’enfants d’adeptes de l’Église de l’Unification basée en Corée du Sud, qui est connue pour faire pression sur les adhérents pour qu’ils fassent de gros dons et est considérée comme une secte au Japon.

Des milliers de personnes ont signé une pétition demandant la clémence pour Yamagami, et d’autres ont envoyé des colis de soins à ses proches ou au centre de détention.

TRUMP PLEURE SHINZO ABE, «UN UNIFICATEUR COMME AUCUN AUTRE» QUI «A CHÉRI SON MAGNIFIQUE PAYS»

L’assassinat d’Abe a envoyé des ondes de choc à travers le Japon et le monde. La fusillade dramatique a été filmée.

Abe a été abattu environ deux minutes et 20 secondes après le début de son discours, selon le média japonais NHK.

La vidéo capturée avant la fusillade montre prétendument Yamagami en train de scanner son environnement tout en se tenant près d’un sentier derrière Abe.

SHINZO ABE DEAD: LE PREMIER MINISTRE DU JAPON AU PLUS LONGTEMPS ÉTAIT UN FAISEUR DE ROI CONSERVATEUR QUI A RENFORCÉ LES LIENS AMÉRICAINS

Il sort ensuite quelque chose d’un sac qu’il portait et marche lentement vers Abe, s’éloignant de lui à plusieurs mètres, avant de lever l’arme et d’ouvrir le feu, a ajouté la station.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Abe était le plus ancien Premier ministre du Japon. Il a servi de 2006 à 2007 et de nouveau en 2012 jusqu’à ce qu’il démissionne en 2020 après que sa colite ulcéreuse, une maladie chronique, ait refait surface, qualifiant sa décision à l’époque de “déchirante”.

Pendant son mandat, il s’est concentré sur l’économie, reconstruisant l’armée japonaise et jouant un rôle plus important dans les affaires internationales.

L’Associated Press, Brie Stimson de Fox News et Greg Norman ont contribué à ce rapport.