Assassinat de Shinzo Abe: le PLD japonais remporte la victoire électorale à la chambre haute quelques jours après son assassinat

Abe, 67 ans, a été abattu vendredi dans la ville de Nara alors qu’il prononçait un discours de soutien aux candidats de son Parti libéral démocrate (LDP) dans un meurtre qui a stupéfié une nation avec l’un des taux de criminalité armée les plus bas au monde.

Les dirigeants du pays avaient exhorté le public à se rendre aux urnes dimanche, dénonçant le meurtre comme une attaque contre la démocratie.

“Nous devons absolument défendre des élections libres et équitables, qui sont la base de la démocratie”, a déclaré vendredi le Premier ministre Fumio Kishida, ajoutant que le parti “poursuivrait notre campagne électorale comme prévu avec la ferme conviction que nous ne céderons jamais à la violence”. .”

Le décompte des voix est maintenant terminé, mais les résultats officiels n’ont pas encore été publiés par le ministère japonais des Affaires intérieures et des Communications.

Alors que la chambre haute est la moins puissante des deux chambres du parlement japonais, la victoire solidifie la base politique de Kishida et pourrait l’aider à faire avancer les questions politiques clés, y compris éventuellement la révision de la constitution pacifiste du Japon – une cause qu’Abe avait défendue pendant ses près de neuf ans. au pouvoir et qui exigerait un vote à la majorité des deux tiers des deux chambres du parlement, suivi d’un référendum populaire.

Quelques heures après la fermeture des bureaux de vote dimanche, Kishida a déclaré à la NHK : “L’élection est en jeu à cause de la violence, mais nous devons la terminer. Maintenant que nous l’avons terminée, c’est très significatif — pour aller de l’avant, nous devons continuer à travailler dur pour protéger la démocratie.”

Le suspect derrière l’assassinat

Les résultats des élections interviennent alors que l’enquête se poursuit sur le suspect derrière le meurtre d’Abe, Tetsuya Yamagami, 41 ans, qui a été arrêté sur le site quelques instants après la fusillade.

Selon la police, il est soupçonné de meurtre mais n’a pas été officiellement inculpé.

Yamagami a déclaré qu’il en voulait à un certain groupe, avec lequel il pensait qu’Abe avait des liens et avec lequel sa mère avait été impliquée, selon la chaîne de télévision publique japonaise NHK et l’agence de presse Kyodo, citant la police.

La police de Nara a déclaré lundi que Yamagami avait peut-être effectué un tir d’essai aux premières heures de la matinée de jeudi contre le bâtiment d'”un certain groupe” dans la préfecture de Nara, en utilisant le pistolet artisanal avec lequel il a ensuite tué Abe.

Les enquêteurs ont déclaré qu’un véhicule soupçonné d’être la voiture de Yamagami a été vu sur des caméras de sécurité près de l’endroit où le tir d’essai de jeudi aurait eu lieu. La police a refusé de nommer le groupe et les images de sécurité n’ont pas été rendues publiques.

CNN n’a pas été en mesure de confirmer de manière indépendante à quel groupe le suspect faisait référence.

La mère du suspect était membre de la Fédération des familles pour la paix mondiale et l’unification, largement connue sous le nom d’Église de l’unification, a déclaré lundi Tomihiro Tanaka, président du bureau japonais de l’église, dans un communiqué.

Le suspect n’a jamais été membre de l’église, tandis que sa mère était membre et assistait aux événements de l’église environ une fois par mois, selon le communiqué. Tanaka a ajouté que l’organisation coopérera avec les enquêteurs si on lui demande de le faire.

Yamagami a déclaré à la police qu’il avait regardé des vidéos YouTube pour l’aider à fabriquer ses armes, a rapporté lundi NHK, citant des enquêteurs. Il s’est entraîné à tirer avec des armes dans les montagnes quelques jours avant le meurtre, et la police a trouvé des planches de bois trouées de balles dans le véhicule du suspect, selon la NHK.

Des photos de la scène de vendredi montrent ce qui semblait être une arme avec deux barils métalliques cylindriques enveloppés de ruban adhésif noir.

Yamagami a également déclaré aux enquêteurs qu’il avait initialement eu l’intention de tuer Abe en utilisant des explosifs lors d’un événement dans la préfecture d’Okayama, à trois heures de route de Nara, a rapporté NHK – mais il aurait changé son plan en raison de difficultés potentielles à participer à l’événement.

En tant que leader national, Abe était affilié à plusieurs groupes, organisations et causes, comme cela est courant dans toute démocratie. On ne sait pas si Abe était lié à un groupe dont parlait le suspect.

Lorsqu’on lui a demandé si le suspect travaillait seul ou avec quelqu’un d’autre, la police a déclaré qu’elle enquêtait sur toutes les possibilités.

Une nation en deuil

La fusillade a choqué le Japon, un pays longtemps considéré comme l’un des plus sûrs au monde.

Une veillée privée a eu lieu à Tokyo lundi et des funérailles ont été fixées pour mardi, selon le bureau d’Abe. Le bureau a ajouté qu’ils organiseraient une cérémonie pour le pleurer.

Le bureau a installé un autel pour que le public puisse déposer des fleurs dans son bureau à Yamaguchi, et ajoutera un espace pour l’encens demain, a-t-il déclaré.

Dans les jours qui ont suivi la mort d’Abe, les personnes en deuil à Nara se sont rassemblées et ont déposé des fleurs sur un mémorial de fortune près de l’endroit où il a été abattu.

Abe était le Premier ministre japonais le plus ancien, ayant occupé ses fonctions de 2006 à 2007, puis de 2012 à 2020, date à laquelle il a démissionné pour des raisons de santé. Mais même après sa démission, Abe est resté une figure influente dans le paysage politique du pays et a continué à faire campagne pour le PLD.

“Il a été une figure si importante de la politique japonaise pendant si longtemps … Je pense que tout le monde s’attendait à ce qu’il continue d’exercer un pouvoir énorme dans les années à venir”, a déclaré Tobias Harris, chercheur principal pour l’Asie au Center for American Progress.

“Donc, la réalité qu’il n’exerce pas ce pouvoir, qu’il est parti et qu’il a laissé un vide de pouvoir au sein du LDP est … un choc beaucoup plus grand, même que le simple fait de sa mort pour le grand public.”

Des messages de deuil et de commémoration ont afflué de la part de dirigeants mondiaux passés et présents, dont beaucoup ont travaillé avec Abe – une personnalité très influente dans toute la région Asie-Pacifique qui a défini la politique pendant une génération – pendant ses mandats au pouvoir.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken s’est rendu à Tokyo lundi, rencontrant Kishida pour rendre hommage et présenter ses condoléances au peuple japonais.

« Je suis ici parce que les États-Unis et le Japon sont plus que des alliés ; nous sommes amis. Et quand un ami souffre, l’autre ami se présente », a déclaré Blinken aux journalistes lundi. Il a ajouté qu’Abe était “un visionnaire qui a porté les relations avec les États-Unis vers de nouveaux sommets”.

La présidente taïwanaise Tsai Ing-wen et plusieurs hauts responsables du gouvernement se sont également rendus lundi à l’ambassade de facto du Japon à Taipei pour rendre hommage à Abe et transmettre ses “sincères condoléances” à la famille Abe. Taïwan arbore également des drapeaux en berne pour marquer les contributions d’Abe à l’île.