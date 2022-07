Assassinat de Shinzo Abe : le pape François envoie un télégramme de “sincères condoléances” au Japon

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le pape François s’est dit “profondément attristé” par la nouvelle de la mort de l’ancien Premier ministre Shinzo Abe dans un message au peuple japonais.

Le pape a fait la déclaration par télégramme à la nonciature apostolique du pays, la version de l’Église catholique d’une ambassade.

La déclaration, rédigée par le secrétaire d’État du Vatican, le cardinal Pietro Parolin, a présenté ses “sincères condoléances” pour le décès de l’archiconservateur japonais.

“Sa Sainteté le pape François a été profondément attristé d’apprendre l’assassinat de M. Shinzo Abe, ancien Premier ministre du Japon, et il présente ses plus sincères condoléances à sa famille, à ses amis et au peuple japonais”, indique le communiqué.

Le pape a poursuivi en priant pour que le meurtre “insensé” ne détourne pas le Japon de son engagement historique en faveur du pacifisme et du désarmement nucléaire.

“A la suite de cet acte insensé, il prie pour que la société japonaise soit renforcée dans son engagement historique en faveur de la paix et de la non-violence”, a ajouté le Vatican.

Abe a été assassiné vendredi alors qu’il faisait campagne dans la préfecture de Nara, une fin tragique pour l’un des politiciens d’après-guerre les plus prospères et les plus puissants du Japon.

Abe, le premier Premier ministre du pays né après la Seconde Guerre mondiale, reste Le plus ancien premier ministre du Japon . Il a servi de 2006 à 2007 et de nouveau en 2012 jusqu’à ce qu’il démissionne en 2020 après que sa colite ulcéreuse, une maladie chronique, ait refait surface. Il a qualifié sa décision à l’époque de “déchirante”.

Le succès écrasant d’Abe au pouvoir se reflète dans la domination de son Parti libéral démocrate, le parti politique de centre-droit du Japon et l’institution la plus puissante de la démocratie japonaise aujourd’hui.