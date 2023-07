Assassinat de Shinzo Abe: le chef tué se souvient d’un an après

Le Japon a fêté samedi un an depuis l’ancien lors d’un discours électoral prononcé par un homme en colère contre ses liens avec l’Église de l’Unification.

La mort du Premier ministre japonais le plus ancien, qui a été filmée, a secoué une nation peu habituée à la violence armée.

Le Premier ministre Fumio Kishida et d’autres hauts fonctionnaires et législateurs ont rejoint la veuve d’Abe, Akie, lors d’un service commémoratif privé dans un temple bouddhiste à Tokyo. Le public a été autorisé à offrir des fleurs après la fin du service.

Parmi eux se trouvait Tsuu Ogawa, 49 ans, une employée d’hôtel, qui a fêté son anniversaire le jour où Abe a été assassiné.

« J’ai été choquée qu’une chose aussi terrible que celle-ci puisse se produire au Japon, et je prie pour qu’une telle chose ne se reproduise jamais », a-t-elle déclaré en portant des fleurs au temple.

pour avoir poursuivi des politiques économiques visant à mettre fin à des années de déflation, notamment un assouplissement monétaire agressif, des mesures de relance budgétaire et la déréglementation. Les critiques ont déclaré que ces mesures avaient également créé un écart de revenu.

Abe, qui a démissionné en 2020, a également défendu une politique de défense agressive qui a augmenté les dépenses militaires et réinterprété la constitution japonaise de renoncement à la guerre pour permettre aux troupes japonaises de combattre à l’étranger pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale.

« Je soutiendrai les politiciens qui poursuivent le travail de l’administration d’Abe », a déclaré Atsuhiro Ueda, un employé de bureau de 35 ans, alors qu’il rejoignait d’autres personnes au temple.

Alors que Kishida s’est retiré du programme économique d’Abe, il a maintenu les politiques bellicistes de son prédécesseur, annonçant l’année dernière que le Japon doublerait ses dépenses de défense.

Contrecoup

La mort d’Abe a déclenché une réaction publique contre le Parti libéral démocrate au pouvoir après que des liens étroits entre celui-ci et l’Église de l’Unification ont été révélés.

Tetsuya Yamagami 42 ans, qui n’a pas encore été jugé, est soupçonné d’avoir utilisé une arme à feu artisanale faite de métal et de bois pour tuer le politicien de 67 ans. Dans des publications sur les réseaux sociaux avant la fusillade, il a reproché à l’Église de l’Unification d’avoir laissé sa mère dans une situation financière difficile.

Connue dans le monde entier pour ses mariages de masse, l’église sud-coréenne a été accusée d’avoir causé des difficultés financières en sollicitant d’importants dons de ses fidèles.

Les révélations selon lesquelles Abe et plus de la moitié de tous les législateurs du PLD avaient des liens avec l’église, certains acceptant des dons ou utilisant ses partisans comme agents électoraux, ont provoqué des démissions de haut niveau, y compris celle du ministre de la revitalisation économique Daishiro Yamagiwa.

Bien que Kishida n’en fasse pas partie, son soutien public s’est effondré à la suite du scandale.

Le meurtre d’Abe a également incité

Moins d’un an plus tard, un attaquant a pu approcher Kishida lors d’un événement de campagne et lancer un explosif artisanal. Le Premier ministre n’a pas été blessé lors de l’événement d’avril et son agresseur a été arrêté sur les lieux.

« Icône du peuple japonais »

Samedi, des visiteurs de tous horizons ont formé une longue file d’attente devant le temple bouddhiste Zojoji de Tokyo, offrant des fleurs devant des photos encadrées d’un Abe souriant.

« Je pense qu’il était l’icône du peuple japonais. Il était l’icône des conservateurs », a déclaré Tomoko Shimoda, 57 ans.

Elle a dit que « la façon dont il communiquait avec les autres, ce qu’il disait publiquement et la façon dont il se comportait » l’a durablement impressionnée.

Les gens réagissent après avoir prié pour l’ancien Premier ministre Shinzo Abe au temple Zojoji. Source: PA / Shuji Kajiyama Hiroyuki Kumagi, 69 ans, a déclaré qu’il était « un vrai adorateur de M. Abe ».

« J’ai participé à la prière lors des funérailles nationales de l’année dernière et, bien sûr, je suis ici aujourd’hui », a-t-il déclaré.

Dans la région occidentale de Nara, les gens ont apporté des fleurs et prié devant la gare de Yamato-Saidaiji – le site de la fusillade d’Abe.

Le Premier ministre japonais Fumio Kishida prononce un discours lors d’un service commémoratif à l’occasion du premier anniversaire de la mort de l’ancien Premier ministre Shinzo Abe. Crédit: RST/AFP

« Un vrai patriote »

Scion franc d’une dynastie politique, Abe a revigoré les mouvements socialement conservateurs en poussant à amender la constitution pacifiste d’après-guerre.

Il a tenté de faire passer les relations régionales du Japon au-delà des souvenirs amers de la Seconde Guerre mondiale, soulignant l’histoire de pacifisme du pays depuis la guerre.

Alors qu’il était peut-être le dirigeant le plus connu du Japon à l’étranger, chez lui, Abe était une figure de division dont les valeurs conservatrices et les manières autoritaires aliénaient les électeurs libéraux.

Son programme économique « Abenomics », qui encourageait des politiques monétaires souples et d’énormes dépenses publiques, a obtenu des résultats inégaux, et son administration a été liée à plusieurs scandales politiques.

Il est arrivé au pouvoir pour la première fois en 2006, mais est parti après un an à la suite de troubles dans son cabinet, d’une énorme défaite électorale et de problèmes de santé.

Il est revenu en 2012 et est devenu le leader le plus ancien de l’histoire moderne du Japon.

« M. Abe seul avait travaillé si dur pour défendre le pays des crises, et tout le monde comptait sur lui. C’était un vrai patriote », a déclaré un visiteur de 58 ans au mémorial d’Abe au temple Zojoji.

« Pour être honnête, je n’ai jamais été aussi dévasté même lorsqu’un membre de ma famille est décédé. Cela fait un an, mais j’ai toujours les larmes aux yeux.