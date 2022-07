Assassinat de Shinzo Abe: des personnes en deuil bordent les rues du Japon alors que les funérailles ont lieu pour l’ancien Premier ministre

Des milliers de personnes en deuil se sont rassemblées à Tokyo pour pleurer l’ancien Premier ministre assassiné Shinzo Abe.

Son corbillard a été conduit devant des monuments politiques tels que le parlement et le bureau du Premier ministre.

Plus de 1 700 messages de condoléances de 259 pays ont été reçus par le gouvernement japonais.

Des personnes en deuil ont bordé les rues du centre de Tokyo mardi pour faire leurs adieux à l’ancien Premier ministre japonais assassiné Shinzo Abe, alors que son corbillard passait devant des monuments politiques après des funérailles privées.

Le Premier ministre le plus ancien du pays a été abattu vendredi alors qu’il faisait campagne, dans un crime qui a secoué le Japon et provoqué une vague de condamnations et de chagrin internationaux.

Ses funérailles ont eu lieu mardi au temple Zojoji de Tokyo, en présence de parents et de proches.

Mais ailleurs dans l’enceinte du temple, des milliers de sympathisants se sont alignés pour rendre hommage devant une photo du défunt dirigeant, qui a occupé ses fonctions jusqu’en 2020.

“Je n’arrive pas à surmonter ma tristesse, alors je suis venu ici pour déposer des fleurs”, a déclaré à l’AFP le consultant Tsukasa Yokawa, 41 ans, décrivant Abe comme “un grand Premier ministre qui a beaucoup fait pour élever la présence du Japon” dans le monde.

Après le service, un corbillard transportant le corps d’Abe est parti pour une dernière visite de certains des monuments politiques dans lesquels il a servi: le parlement, le bureau du Premier ministre et le siège de son parti libéral démocrate au pouvoir.

Les résidents se sont rassemblés le long de la route, tandis que le personnel et les responsables, y compris les ministres et les hauts responsables du PLD, se tenaient sombrement devant chaque lieu.

La veuve d’Abe, Akie, était assise à l’avant du corbillard portant la tablette mortuaire de son mari.

Le ministre de la Défense Nobuo Kishi, le frère d’Abe, a qualifié mardi le meurtre d'”acte de terrorisme”.

Il a dit:

J’ai perdu mon frère. Dans le même temps, le Japon a perdu un leader irremplaçable. Mon frère aimait le Japon et a risqué sa vie pour être un politicien et protéger cette nation.

Dans un discours prononcé lors des funérailles, le vice-Premier ministre Taro Aso s’est rappelé avoir bu et joué au golf avec son proche allié.

“Vous étiez censé me lire un éloge funèbre. C’est très douloureux”, a-t-il déclaré, selon les médias japonais.

Abe faisait campagne dans la ville occidentale de Nara lorsqu’il a été abattu.

Le suspect du meurtre, Tetsuya Yamagami, 41 ans, est en garde à vue et a déclaré à la police qu’il visait Abe parce qu’il pensait que le politicien était lié à une organisation qui lui en voulait.

Yamagami l’a approché par derrière en plein jour, dans des circonstances qui ont soulevé des questions de sécurité.

Satoshi Ninoyu, président de la Commission nationale de la sécurité publique, un poste du cabinet chargé de superviser la police nationale, s’est engagé mardi à procéder à un examen complet de tout manquement à la sécurité.

La police locale a déjà admis des failles dans son programme de garde pour le politicien de haut niveau.

Les perquisitions de la police au domicile du suspect ont trouvé des plombs et d’autres composants possibles pour fabriquer une arme à feu comme l’arme brute utilisée lors de l’attaque, ont rapporté mardi les médias japonais, citant des sources d’enquête anonymes.

Yamagami a passé trois ans dans la marine japonaise et aurait déclaré aux enquêteurs que les dons importants de sa mère à une organisation religieuse avaient causé des problèmes financiers à la famille.

L’Église de l’Unification, un mouvement religieux mondial fondé en Corée dans les années 1950, a déclaré lundi que la mère de Yamagami en était membre, mais n’a fait aucun commentaire sur les dons qu’elle aurait pu faire.

A LIRE AUSSI | L’ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe salué par les États-Unis comme “l’homme de vision”

Le ministre des Affaires étrangères Yoshimasa Hayashi a déclaré mardi que plus de 1 700 messages de condoléances avaient été reçus de 259 pays, territoires et instances internationales.

Lundi, le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken a fait une escale imprévue à Tokyo pour rendre hommage à Abe, le décrivant comme un “homme de vision”.

Et le vice-président taïwanais William Lai était également à Tokyo pour un voyage surprise, ont indiqué les médias taïwanais.

Des commémorations publiques pour Abe, 67 ans, devraient avoir lieu à une date ultérieure.

Abe, le descendant d’une famille politique, a pris le pouvoir pour la première fois en 2006, et a démissionné pour des raisons de santé en 2020 à la fin de son deuxième mandat.

Ses opinions bellicistes et nationalistes étaient source de discorde et il a résisté à une série de scandales, y compris des allégations de copinage, mais il a été salué par d’autres pour sa stratégie économique et ses efforts pour placer fermement le Japon sur la scène mondiale.

Ne manquez jamais une histoire. Choisissez parmi notre gamme de newsletters pour recevoir les nouvelles que vous souhaitez directement dans votre boîte de réception.