Assassinat de Shinzo Abe au Japon : la Chine présente ses condoléances

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La République populaire de Chine a publié vendredi un communiqué déplorant la mort de l’ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe.

L’ambassade de Chine aux États-Unis a présenté ses condoléances après que des informations aient confirmé qu’Abe était décédé des suites de ses blessures après avoir été abattu alors qu’il prononçait un discours dans la préfecture de Nara.

Pékin a utilisé un ton cordial dans sa déclaration malgré les années de tension entre le cabinet Abe et le Parti communiste chinois. Le défunt Premier ministre a régulièrement affronté le président Xi Jinping pendant son mandat.

“L’ancien Premier ministre Abe a contribué à l’amélioration des relations sino-japonaises au cours de son mandat”, a déclaré vendredi à Reuters un porte-parole de l’ambassade de Chine.

SHINZO ABE DEAD: LE PREMIER MINISTRE DU JAPON AU PLUS LONGTEMPS ÉTAIT UN FAISEUR DE ROI CONSERVATEUR QUI A RENFORCÉ LES LIENS AMÉRICAINS

“Nous exprimons nos condoléances pour sa mort et adressons nos condoléances à sa famille”, conclut le communiqué.

Abe était célèbre, au pays et à l’étranger, pour ses politiques nationalistes fortes et sa vision déclarée d’un Japon plus puissant et autosuffisant. Il a refusé à plusieurs reprises les politiques suggérées par les organismes internationaux – telles que les quotas de migration et de réfugiés – affirmant que son pays devait d’abord résoudre ses propres problèmes.

Les premières politiques d’Abe au Japon ont fait bruisser des plumes dans toute l’Asie de l’Est, où le Japon entretient des relations peu affectueuses avec la Chine et la Corée du Sud depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Le Japon et la Chine sont en guerre froide pour la propriété des îles Senkaku, un archipel contesté entre la Chine continentale et le Japon.

L’ANCIEN PREMIER MINISTRE JAPONAIS SHINZO ABE ASSASSINE PENDANT UN DISCOURS DE CAMPAGNE

Cette semaine encore, la Chine a sonné l’alarme après une démonstration de force militaire près des îles, suscitant une autre suite de plaintes concernant leur propriété. Le secrétaire en chef adjoint du cabinet, Seiji Kihara, a déclaré mardi que le Japon avait déposé une protestation exprimant sa “grave préoccupation” à Pékin au sujet de l’incident.

“Les îles Senkaku font partie intégrante du territoire japonais historiquement et en vertu du droit international. Le gouvernement traitera la question calmement mais fermement pour protéger la terre, les eaux territoriales et l’espace aérien japonais”, a déclaré Kihara.

Le Japon, pour sa part, considère l’activité militaire de plus en plus affirmée de la Chine dans les mers de Chine orientale et méridionale comme une menace pour la stabilité régionale. Tokyo est particulièrement sensible aux activités chinoises à proximité des îles contestées.

Abe a également défendu Taiwan en tant qu’allié clé pour empêcher l’agression et l’expansion chinoises, s’exprimant régulièrement en faveur de son droit à l’autonomie gouvernementale.

La République populaire de Chine revendique depuis longtemps la souveraineté sur Taïwan et le détroit de Taïwan, la bande océanique relativement étroite entre l’île de Taïwan et le continent chinois. L’armée chinoise a fréquemment envoyé des avions dans la région, testant la zone de défense aérienne de Taiwan.

La différence de politique envers la petite île est une source de tension.

TRUMP PLEURE LE JAPON SHINZO ABE, «UN UNIFICATEUR COMME AUCUN AUTRE» QUI «A CHÉRI SON MAGNIFIQUE PAYS»

La fusillade mortelle d’Abe a choqué les dirigeants mondiaux vendredi et a rapidement suscité des commentaires pleins de condamnation et de chagrin de la part des responsables du monde entier.

Le président Joe Biden a publié une déclaration selon laquelle il était “stupéfait, indigné et profondément attristé par la nouvelle que mon ami Abe Shinzo, ancien Premier ministre du Japon, a été tué par balle pendant sa campagne”.

“C’est une tragédie pour le Japon et pour tous ceux qui l’ont connu”, a déclaré Biden, défendant son travail de promotion de la démocratie non seulement au Japon, mais dans le monde entier.

ASSASSINAT DE SHINZO ABE ; QUI EST LE SUSPECT TETSUYA YAMAGAMI ?

D’autres dirigeants mondiaux du Groupe des 7, comme le président français Emmanuel Macron, ont déclaré sur Twitter qu’il était “profondément choqué par l’attaque odieuse dont Shinzo Abe a été victime”.

“Le Japon perd un grand Premier ministre, qui a consacré sa vie à son pays et s’est efforcé d’apporter l’équilibre dans le monde”, a-t-il ajouté.

Le chancelier allemand Olaf Schultz s’est dit “choqué et profondément attristé”.

“Nous sommes étroitement aux côtés du Japon même en ces heures difficiles”, a-t-il tweeté.