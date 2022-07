Assassinat de l’ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe : une analyse de son héritage

L’assassinat de l’ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe vendredi a été choquant pour de nombreuses raisons : la rareté des assassinats politiques dans une démocratie avancée ces jours-ci ; la rareté des meurtres de toutes sortes au Japon, longtemps l’un des pays les plus sûrs du monde ; l’utilisation d’une arme à feu dans un pays qui n’aurait eu qu’un seul homicide par balle en 2021.

Mais peut-être que la chose la plus étonnante de toutes était la cible de l’assassin : Abe, qui avait semblé maîtriser l’art de la résurrection politique comme peu de dirigeants l’avaient au Japon ou dans tout autre pays.

Abe a été abattu alors qu’il faisait campagne pour un candidat aux prochaines élections législatives de la chambre haute du Japon vendredi matin dans la ville de Nara. L’ancien Premier ministre de 67 ans, qui avait démissionné en août 2020 en raison de problèmes de santé mais est resté un courtier en pouvoir au sein du Parti libéral démocrate (LDP) conservateur au pouvoir, s’adressait à la foule depuis moins d’une minute lorsqu’une paire de possibles coups de feu ont été entendus. Abe a été blessé au cou droit et à la poitrine gauche et a été déclaré mort peu avant 17 heures, heure locale.

La police a arrêté Tetsuya Yamagami, un habitant de Nara âgé de 41 ans, pour une première accusation de tentative de meurtre avant qu’Abe ne soit déclaré mort. Lors d’une conférence de presse, la police signalé que Yamagami avait fabriqué son arme à la main – les armes de poing sont illégales au Japon, et même les fusils de chasse et les carabines à air comprimé nécessitent une vérification rigoureuse des antécédents et un programme de licence – et que davantage d’armes à feu artisanales auraient été trouvées chez lui. Le motif du meurtre semble être inconnu à la date de vendredi.

Un rejeton politique

Abe est littéralement né pour occuper les plus hauts échelons du pouvoir politique japonais. Son grand-père maternel était Nobusuke Kishi, un nationaliste ardent qui a servi dans le gouvernement militaire de Tokyo pendant la Seconde Guerre mondiale, et a été emprisonné par les forces d’occupation américaines pendant plus de trois ans après la reddition du Japon en 1945. Mais Kishi n’a jamais été amené avant la guerre des Alliés. Crimes Tribunal et a été libéré en 1948, avec des dizaines d’autres politiciens en temps de guerre, alors que les intérêts américains passaient de la punition des militaristes japonais au renforcement du pays en tant qu’allié anticommuniste.

Kishi a joué un rôle déterminant dans la création du LDP, le parti conservateur qui a gouverné le Japon sans interruption au cours des 70 dernières années, et en 1957, l’ancien criminel de guerre accusé est devenu Premier ministre – et un symbole vivant de la reconstruction politique inachevée du Japon après la guerre.

Le père de Shinzo Abe, Shintaro Abe, était lui-même une figure influente du LDP, qui est devenu ministre des Affaires étrangères pendant le boom économique des années 1980 au Japon. Mais ce serait Shinzo Abe qui ramènerait la famille au siège supérieur, succédant au charismatique franc-tireur Junichiro Koizumi à la tête du PLD au pouvoir en septembre 2006.

Abe a été le premier Premier ministre japonais né après la guerre, mais l’héritage du conflit – en particulier la constitution pacifiste mise en place par les occupants américains, qui ont officiellement renoncé à la guerre en tant que droit souverain de la nation japonaise – n’était jamais loin de son esprit. Héritant de la politique nationaliste de son père et de son grand-père, Abe s’est donné pour objectif de réviser la constitution, de renforcer l’armée nationale – officiellement connue sous le nom de Forces d’autodéfense – et de faire du Japon ce qu’il a appelé un «pays normal».

Il a échoué. Le Japon étant toujours embourbé dans son long marasme économique post-1990, l’année au pouvoir d’Abe a été en proie à des scandales au sein de son cabinet et à ses propres faux pas. L’establishment politique au Japon et une grande partie des médias d’information (dont moi ; je travaillais cette année-là comme chef de bureau du magazine TIME à Tokyo) l’ont considéré comme un poids léger qui avait accédé au pouvoir principalement en raison de son nom de famille. Lorsqu’il a soudainement démissionné en novembre 2007, invoquant des problèmes de santé, à la suite de la défaite humiliante du LDP aux élections législatives de la chambre haute au cours de l’été, il semblait probable qu’il entrerait dans l’histoire comme un autre dirigeant oubliable dans un pays qui a changé de premier ministre plus de 30 ans. fois depuis 1948. Pire encore, la démission d’Abe a marqué un déclin pour le LDP qui a abouti à la perte du pouvoir du parti en 2009 au profit du Parti démocrate d’opposition, pour la deuxième fois seulement depuis l’après-guerre.

Résurrection et Abenomics

Pourtant, Abe est resté dans les coulisses, et lorsque le public japonais s’est retourné contre le Parti démocrate à la suite de la mauvaise gestion du tsunami de 2011 et de la fusion nucléaire de Fukushima, le LDP est revenu au pouvoir avec Abe à la barre.

Il est revenu au poste de Premier ministre en tant que politicien plus aguerri et pragmatique. Mettant initialement de côté son désir de refaire la constitution et l’armée du Japon, Abe s’est concentré sur la politique économique. Après l’effondrement de la bulle immobilière japonaise dans les années 1980, le pays était resté pris au piège de décennies de croissance lente et, au lendemain de la récession mondiale de 2008, il était tombé dans une spirale déflationniste potentiellement mortelle.

Sur le plan budgétaire, Abe a introduit plus de 100 milliards de dollars de dépenses de relance et a rompu avec la tradition japonaise en adoptant une relance monétaire agressive. En 2016, la Banque du Japon appliquait des taux d’intérêt négatifs dans ce qui est devenu un effort réussi pour briser la déflation. Le pays le plus guindé et le plus orthodoxe est devenu un chef de file dans une politique monétaire expansionniste peu orthodoxe, la Réserve fédérale américaine et la Banque centrale européenne s’en inspirant.

Lorsque Covid-19 a frappé en 2020 et menacé une dépression économique mondiale, les pays du monde entier ont suivi le modèle japonais. Au moment où Abe a démissionné du poste de Premier ministre pour la deuxième fois en septembre 2020 – quatre jours après avoir établi le record du plus long mandat continu au pouvoir – « il semblait qu’au moins en ce qui concerne la politique monétaire, le monde entier était « devenu japonais ». ‘, écrit l’économiste Adam Tooze.

Mais même s’il a aidé à sortir le Japon de son trou économique, Abe est resté concentré sur ses ambitions de toute une vie de refaire le pays à son image nationaliste. En 2013, Abe a ignoré les protestations de colère de la Chine et de la Corée du Sud pour devenir le deuxième Premier ministre japonais en exercice à visiter le sanctuaire controversé de Yasukuni, un symbole nationaliste qui honore les morts à la guerre du pays, y compris les criminels de guerre de la Seconde Guerre mondiale. Il a augmenté le budget militaire du Japon et, en 2015, a fait adopter des lois autorisant les forces d’autodéfense du pays à combattre aux côtés de leurs alliés dans des missions de combat à l’étranger. Abe a minimisé à plusieurs reprises l’agression et les atrocités du Japon pendant la Seconde Guerre mondiale, poussant son pays à aller au-delà de la guerre.

“Nous ne devons pas laisser nos enfants, nos petits-enfants et même les générations à venir, qui n’ont rien à voir avec cette guerre, être prédestinés à s’excuser”, a déclaré Abe lors d’un discours marquant le 70e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. C’était une position en contraste avec les excuses réflexives, sinon toujours sincères, adoptées par la plupart des dirigeants japonais, et cela garantissait qu’il serait toujours une figure très controversée pour les pays d’Asie de l’Est comme la Chine et la Corée du Sud qui ont souffert sous le militarisme japonais pendant le guerre.

Un leader réaliste pour une ère réaliste

Malgré toute son influence et sa longévité, Abe a quitté ses fonctions pour la dernière fois en 2020, une figure quelque peu ternie, poursuivie par de nouveaux scandales politiques et accusée d’avoir mal géré les premiers stades de la pandémie de Covid-19. Il n’a pas pu inverser le déclin démographique du Japon et n’a jamais atteint son objectif chéri de réviser la constitution pacifiste. Bien que plus forte, l’armée japonaise est encore limitée et a été éclipsé par la Chine — tout comme le Japon dans son ensemble, à bien des égards, dans Asie de l’Est.

Le Japon d’aujourd’hui, c’est beaucoup de choses, mais ce n’est pas encore ce qu’Abe aurait vu comme un “pays normal”, ce qui, dans son esprit, au moins, signifiait une nation non définie par son passé récent, capable de participer à la géopolitique et à la défense comme d’autres pays le font.

Pourtant, à bien des égards, la politique étrangère réaliste et plus dure d’Abe a gagné la journée en Asie de l’Est, tout comme sa version d’une politique plus nationaliste et populiste chez lui présageait la montée en puissance de personnalités politiques comme l’ancien président Donald Trump, avec qui Abe entretenait une relation inhabituelle. relation étroite. Faucon de longue date sur la Corée du Nord, Abe a mis en garde contre la montée d’une Chine expansionniste, et les tensions croissantes entre Washington et Pékin ont conduit les dirigeants américains, dont le président Joe Biden, à compter de plus en plus sur le Japon non seulement en tant qu’allié économique, mais en tant que militaire. une.

Si le «pivot vers l’Asie» tant attendu de l’Amérique a pleinement lieu, Tokyo sera l’un des principaux points de pivot – un départ historique par rapport aux décennies où la plus grande inquiétude concernant le militarisme dans la région était le retour d’un Japon plus armé et agressif. .

Shinzo Abe meurt n’ayant jamais achevé l’œuvre de son grand-père et de son père. Mais la résurrection politique était son fonds de commerce, et il a peut-être fait plus que toute autre personnalité politique pour ressusciter une version du Japon que beaucoup – y compris nombre de ses compatriotes – pensaient disparue à jamais.