Assassinat de John F. Kennedy : les États-Unis publient une mine de documents connexes

Le gouvernement fédéral a publié jeudi une nouvelle mine de documents liés à l’assassinat du président John F. Kennedy, un tournant dans l’histoire américaine et le sujet de théories du complot persistantes, malgré la conclusion officielle du gouvernement selon laquelle Lee Harvey Oswald, agissant seul, a tiré lui à mort.

Les historiens et les chercheurs ont déclaré qu’ils commençaient à peine à parcourir les 13 173 documents contenant des informations récemment publiées, dans l’espoir qu’ils pourraient faire la lumière sur l’un des meurtres les plus étroitement surveillés de l’histoire récente et sur les actions du gouvernement avant et après.

Les documents comprenaient des documents relatifs au voyage d’Oswald à Mexico plusieurs semaines avant l’assassinat de Kennedy en 1963 ; le voyage d’Oswald en Finlande en 1959, l’année de sa défection en Union soviétique ; et des images de sa demande de visa cubain. Certains des documents – dont un sur l’opération Mangouste, une campagne secrète du gouvernement pour débarrasser Cuba de Fidel Castro – comprenaient des expurgations.

De nombreux documents avaient été publiés auparavant, mais ont maintenant moins de suppressions ou pas du tout, ont déclaré des chercheurs. Beaucoup s’efforçaient de découvrir quelles nouvelles informations avaient été révélées.